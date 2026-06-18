Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, αλλά παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση της συμφωνίας
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, αλλά παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση της συμφωνίας
Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν παύσει, αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση
Μία ημέρα μετά την υπογραφή και από τον Ντόναλντ Τραμπ του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν και αφότου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς είπε ότι άρχισε το διάστημα εφαρμογής των 60 ημερών, η CENTCOM λέει ότι τερματίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν.
Πάντως επισημαίνει ότι οι δυνάμεις της παραμένουν στην περιοχή για να επιβλέπουν την εφαρμογή της συμφωνίας.
Σε ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επισημαίνει ότι «σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό κάθε θαλάσσιας κυκλοφορίας που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου.
» Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση πλοίων προς ή από ιρανικούς λιμένες στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν. Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν παύσει.
» Τα σπουδαία πολεμικά πλοία μας θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται, εφαρμόζονται και ισχύουν πλήρως».
Πάντως επισημαίνει ότι οι δυνάμεις της παραμένουν στην περιοχή για να επιβλέπουν την εφαρμογή της συμφωνίας.
Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports on the Arabian Gulf and Gulf of…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026
Σε ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επισημαίνει ότι «σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό κάθε θαλάσσιας κυκλοφορίας που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου.
» Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση πλοίων προς ή από ιρανικούς λιμένες στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν. Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν παύσει.
» Τα σπουδαία πολεμικά πλοία μας θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται, εφαρμόζονται και ισχύουν πλήρως».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα