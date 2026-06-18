Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, αλλά παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση της συμφωνίας
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, αλλά παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση της συμφωνίας

Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν παύσει, αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, αλλά παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση της συμφωνίας
Μία ημέρα μετά την υπογραφή και από τον Ντόναλντ Τραμπ του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν και αφότου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς είπε ότι άρχισε το διάστημα εφαρμογής των 60 ημερών, η CENTCOM λέει ότι τερματίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν.

Πάντως επισημαίνει ότι οι δυνάμεις της παραμένουν στην περιοχή για να επιβλέπουν την εφαρμογή της συμφωνίας.


Σε ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επισημαίνει ότι «σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό κάθε θαλάσσιας κυκλοφορίας που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου.

» Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση πλοίων προς ή από ιρανικούς λιμένες στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν. Όλες οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ για την επιβολή του αποκλεισμού έχουν παύσει.

» Τα σπουδαία πολεμικά πλοία μας θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται, εφαρμόζονται και ισχύουν πλήρως».

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