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Στέλεχος της ICE βουτάει σε πισίνα στη Φλόριντα για να σώσει 6χρονο κοριτσάκι που πνιγόταν, δείτε βίντεο
Στέλεχος της ICE βουτάει σε πισίνα στη Φλόριντα για να σώσει 6χρονο κοριτσάκι που πνιγόταν, δείτε βίντεο
Μετέφερε το παιδάκι στην άκρη της πισίνας και πραγματοποίησε CPR μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις του - Το κοριτσάκι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως
Ένα στέλεχος της ICE δεν δίστασε να βουτήξει σε μία κοινοτική πισίνα στην κομητεία Πάσκο, στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα, όταν παρατήρησε ένα 6χρονο κοριτσάκι να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας, ο αξιωματικός του γραφείου Επιβολής και Απομάκρυνσης της ICE στην Τάμπα, Gregory Simmonds, έσπευσε προς το αναίσθητο παιδί και το μετέφερε στην άκρη της πισίνας και στη συνέχεια πραγματοποίησε CPR στο παιδί μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την ίδια την ICE το κοριτσάκι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας, ο αξιωματικός του γραφείου Επιβολής και Απομάκρυνσης της ICE στην Τάμπα, Gregory Simmonds, έσπευσε προς το αναίσθητο παιδί και το μετέφερε στην άκρη της πισίνας και στη συνέχεια πραγματοποίησε CPR στο παιδί μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την ίδια την ICE το κοριτσάκι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.
«Αυτός ο αξιωματικός αντέδρασε αμέσως και παρείχε ιατρική φροντίδα που έσωσε τη ζωή αυτού του 6χρονου που είχε πνιγεί», δήλωσε η υφυπουργός Δημοσίων Σχέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Lauren Bis.
A 6-year-old boy was found floating unconscious in a Florida pool. Seconds later, an ICE officer jumped in to save him.— Fox News (@FoxNews) June 17, 2026
ICE law enforcement officer Gregory Simmonds spotted the child in distress in Pasco County on May 16 and immediately pulled him from the water.
The child… pic.twitter.com/3JgwKPUmBe
ICE officer makes heroic rescue after 6-year-old girl has pool emergency https://t.co/6PwzSEuSXu pic.twitter.com/MXkKPEWGT4— New York Post (@nypost) June 18, 2026
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