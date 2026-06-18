Στέλεχος της ICE βουτάει σε πισίνα στη Φλόριντα για να σώσει 6χρονο κοριτσάκι που πνιγόταν, δείτε βίντεο

Μετέφερε το παιδάκι στην άκρη της πισίνας και πραγματοποίησε CPR μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις του - Το κοριτσάκι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως