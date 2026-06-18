Στέλεχος της ICE βουτάει σε πισίνα στη Φλόριντα για να σώσει 6χρονο κοριτσάκι που πνιγόταν, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Φλόριντα Πισίνα ICE Κοριτσάκι Διάσωση

Στέλεχος της ICE βουτάει σε πισίνα στη Φλόριντα για να σώσει 6χρονο κοριτσάκι που πνιγόταν, δείτε βίντεο

Μετέφερε το παιδάκι στην άκρη της πισίνας και πραγματοποίησε CPR μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις του - Το  κοριτσάκι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως

Στέλεχος της ICE βουτάει σε πισίνα στη Φλόριντα για να σώσει 6χρονο κοριτσάκι που πνιγόταν, δείτε βίντεο
Ένα στέλεχος της ICE δεν δίστασε να βουτήξει σε μία κοινοτική πισίνα στην κομητεία Πάσκο, στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα, όταν παρατήρησε ένα 6χρονο κοριτσάκι να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας, ο αξιωματικός του γραφείου Επιβολής και Απομάκρυνσης της ICE στην Τάμπα, Gregory Simmonds, έσπευσε προς το αναίσθητο παιδί και το μετέφερε στην άκρη της πισίνας και στη συνέχεια πραγματοποίησε CPR στο παιδί μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την ίδια την ICE το κοριτσάκι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

«Αυτός ο αξιωματικός αντέδρασε αμέσως και παρείχε ιατρική φροντίδα που έσωσε τη ζωή αυτού του 6χρονου που είχε πνιγεί», δήλωσε η υφυπουργός Δημοσίων Σχέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Lauren Bis.

Thema Insights

Όταν ο πολιτισμός γίνεται εμπειρία

Πώς οι χώροι πολιτισμού μπορούν να μετατρέπονται σε ανοιχτούς τόπους συνάντησης, διαλόγου και δημιουργίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης