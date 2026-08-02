Καρέ καρέ η επιχείρηση δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών σε Κρύο Πηγάδι και Βίλια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Καρέ καρέ η επιχείρηση δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών σε Κρύο Πηγάδι και Βίλια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Επιχείρηση με τη συνδρομή Στρατού και Περιφέρειας
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή της Αττικοβοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν σκληρή μάχη για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.
Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι φλόγες συνεχίζουν να απειλούν δασικές εκτάσεις και περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο δημιουργίας νέων αντιπυρικών ζωνών, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς.
Στο πλαίσιο των ενεργειών πρόληψης και αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, η Δασική Υπηρεσία, σε συνεργασία με μηχανήματα έργου εργολάβων, προχωρά στη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στην περιοχή Κρύο Πηγάδι, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την προστασία των κατοικημένων περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα, εργασίες για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πραγματοποιούνται ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκταρίου, με τη σημαντική συνδρομή μηχανημάτων του Στρατού, της Περιφέρειας Αττικής και εργολάβων του προγράμματος Antinero, υπό τον συντονισμό και τις οδηγίες της Δασικής Υπηρεσίας.
Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι φλόγες συνεχίζουν να απειλούν δασικές εκτάσεις και περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο δημιουργίας νέων αντιπυρικών ζωνών, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς.
Στο πλαίσιο των ενεργειών πρόληψης και αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, η Δασική Υπηρεσία, σε συνεργασία με μηχανήματα έργου εργολάβων, προχωρά στη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στην περιοχή Κρύο Πηγάδι, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την προστασία των κατοικημένων περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα, εργασίες για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πραγματοποιούνται ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκταρίου, με τη σημαντική συνδρομή μηχανημάτων του Στρατού, της Περιφέρειας Αττικής και εργολάβων του προγράμματος Antinero, υπό τον συντονισμό και τις οδηγίες της Δασικής Υπηρεσίας.
Οι εργασίες επικεντρώνονται σε κρίσιμα σημεία, όπως η περιοχή Βένιζα, ανατολικά της Ψάθας, καθώς και στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος Βιλίων, όπου οι δυνάμεις επιχειρούν να δημιουργήσουν «τείχη προστασίας» απέναντι στην εξάπλωση της φωτιάς.
Η συμβολή του Στρατού στις επιχειρήσεις είναι καθοριστική, καθώς τα μηχανήματα βαρέος τύπου που διαθέτει χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη και ενίσχυση των αντιπυρικών ζωνών, διευκολύνοντας την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο.
Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η συμβολή του Στρατού στις επιχειρήσεις είναι καθοριστική, καθώς τα μηχανήματα βαρέος τύπου που διαθέτει χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη και ενίσχυση των αντιπυρικών ζωνών, διευκολύνοντας την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο.
Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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