Καρέ καρέ η επιχείρηση δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών σε Κρύο Πηγάδι και Βίλια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι εργασίες επικεντρώνονται σε κρίσιμα σημεία, όπως η περιοχή Βένιζα, ανατολικά της Ψάθας, καθώς και στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος Βιλίων, όπου οι δυνάμεις επιχειρούν να δημιουργήσουν «τείχη προστασίας» απέναντι στην εξάπλωση της φωτιάς.Η συμβολή του Στρατού στις επιχειρήσεις είναι καθοριστική, καθώς τα μηχανήματα βαρέος τύπου που διαθέτει χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη και ενίσχυση των αντιπυρικών ζωνών, διευκολύνοντας την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο.Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.