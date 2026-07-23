Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς
Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που παρίσταναν τις λογίστριες και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά από ηλικιωμένες στην Αλεξανδρούπολη
Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που παρίσταναν τις λογίστριες και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά από ηλικιωμένες στην Αλεξανδρούπολη
Οι δράστες απέσπασαν χρήματα, χρυσαφικά και κοσμήματα, ενώ σε μία περίπτωση πήραν και τον κωδικό PIN τραπεζικής κάρτας για να κάνουν αναλήψεις
Στα ίχνη κυκλώματος που εξαπάτησε δύο ηλικιωμένες γυναίκες στην Αλεξανδρούπολη έφτασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ταυτοποιώντας δύο ημεδαπούς που φέρονται να εμπλέκονται στις υποθέσεις.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται και άγνωστοι μέχρι στιγμής συνεργοί τους, ενώ το απόγευμα στις 22 Ιουλίου συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δύο ταυτοποιημένους δράστες.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι απάτες διαπράχθηκαν στις 18 Ιουλίου. Μία γυναίκα τηλεφωνούσε στα θύματα προσποιούμενη τη λογίστρια και, με το πρόσχημα ότι δικαιούνται επιδότηση, τις έπειθε ότι έπρεπε να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των χρυσαφικών που είχαν στα σπίτια τους.
Στην πρώτη περίπτωση, η ηλικιωμένη επέτρεψε την είσοδο στο σπίτι της σε συνεργό της γυναίκας, ο οποίος αφαίρεσε χρήματα, τιμαλφή, χρυσαφικά, κοσμήματα, ένα κινητό τηλέφωνο και μία τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια, οι δράστες επικοινώνησαν ξανά μαζί της και κατάφεραν να αποσπάσουν τον κωδικό PIN της κάρτας, πραγματοποιώντας δύο αναλήψεις χρημάτων.
Με την ίδια μέθοδο εξαπατήθηκε και δεύτερη ηλικιωμένη, από την οποία οι δράστες απέσπασαν χρήματα, χρυσαφικά και τιμαλφή. Επιπλέον, την έπεισαν να μεταβεί σε προκαθορισμένο σημείο της πόλης, όπου παρέδωσε ακόμη περισσότερα χρήματα και τιμαλφή.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς είναι ο ιδιοκτήτης οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τις μετακινήσεις των δραστών, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας ημεδαπός, ο οποίος είχε ενοικιάσει όχημα που επίσης χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους.
Ειδικότερα προηγήθηκαν σχετικές καταγγελίες που αφορούσαν την εξαπάτηση δύο ημεδαπών γυναικών, με τις οποίες άγνωστη δράστιδα, προσποιούμενη την λογίστρια, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί τους και με το πρόσχημα ότι δικαιούνται επιδότηση, τις έπεισε ότι θα πρέπει να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των χρυσαφικών που κατέχουν στις οικίες τους.
Με αυτόν τον τρόπο σε μία περίπτωση η παθούσα πείσθηκε και επέτρεψε την είσοδο στις οικία της σε έτερο δράστη, ο οποίος κατάφερε να αφαιρέσει από το εσωτερικό του σπιτιού χρήματα, τιμαλφή, χρυσαφικά και κοσμήματα, ένα κινητό τηλέφωνο και μία τραπεζική κάρτα, ενώ έπειτα από νέα τηλεφωνική επικοινωνία με την παθούσα κατάφεραν να αποσπάσουν τον κωδικό PIN της αφαιρεθείσας κάρτας και να πραγματοποιηθούν δύο χρηματικές αναλήψεις.
Στη δεύτερη περίπτωση με την ίδια μεθοδολογία, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τη δεύτερη παθούσα χρήματα, χρυσαφικά και τιμαλφή, ενώ επιπλέον την έπεισαν να μεταβεί σε προκαθορισμένο σημείο της πόλης, όπου παρέδωσε επιπλέον χρήματα και τιμαλφή.
Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και εμπεριστατωμένες έρευνες και αναζητήσεις, εντοπίσθηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα ο ένας ημεδαπός, ιδιοκτήτης οχήματος, που χρησιμοποιήθηκε για τις μετακινήσεις των δραστών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία ενός ακόμη ημεδαπού, ο οποίος προέβη στην ενοικίαση οχήματος επίσης για τη μεταφορά των δραστών.
Από τις έρευνες που ακολούθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς και Χαλκίδας, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό από την οικία του συλληφθέντα, ενώ κατασχέθηκε επίσης το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιήθηκε.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται και άγνωστοι μέχρι στιγμής συνεργοί τους, ενώ το απόγευμα στις 22 Ιουλίου συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δύο ταυτοποιημένους δράστες.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι απάτες διαπράχθηκαν στις 18 Ιουλίου. Μία γυναίκα τηλεφωνούσε στα θύματα προσποιούμενη τη λογίστρια και, με το πρόσχημα ότι δικαιούνται επιδότηση, τις έπειθε ότι έπρεπε να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των χρυσαφικών που είχαν στα σπίτια τους.
Στην πρώτη περίπτωση, η ηλικιωμένη επέτρεψε την είσοδο στο σπίτι της σε συνεργό της γυναίκας, ο οποίος αφαίρεσε χρήματα, τιμαλφή, χρυσαφικά, κοσμήματα, ένα κινητό τηλέφωνο και μία τραπεζική κάρτα. Στη συνέχεια, οι δράστες επικοινώνησαν ξανά μαζί της και κατάφεραν να αποσπάσουν τον κωδικό PIN της κάρτας, πραγματοποιώντας δύο αναλήψεις χρημάτων.
Με την ίδια μέθοδο εξαπατήθηκε και δεύτερη ηλικιωμένη, από την οποία οι δράστες απέσπασαν χρήματα, χρυσαφικά και τιμαλφή. Επιπλέον, την έπεισαν να μεταβεί σε προκαθορισμένο σημείο της πόλης, όπου παρέδωσε ακόμη περισσότερα χρήματα και τιμαλφή.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς είναι ο ιδιοκτήτης οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τις μετακινήσεις των δραστών, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας ημεδαπός, ο οποίος είχε ενοικιάσει όχημα που επίσης χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣΑπό αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών που εμπλέκονται σε υποθέσεις απατών σε βάρος δύο ηλικιωμένων ημεδαπών που διαπράχθηκαν την 18-7-2026 στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία που περιλαμβάνει επίσης άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, ενώ συνελήφθη χθες (22-7-2026) το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δράστες.
Ειδικότερα προηγήθηκαν σχετικές καταγγελίες που αφορούσαν την εξαπάτηση δύο ημεδαπών γυναικών, με τις οποίες άγνωστη δράστιδα, προσποιούμενη την λογίστρια, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί τους και με το πρόσχημα ότι δικαιούνται επιδότηση, τις έπεισε ότι θα πρέπει να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των χρυσαφικών που κατέχουν στις οικίες τους.
Με αυτόν τον τρόπο σε μία περίπτωση η παθούσα πείσθηκε και επέτρεψε την είσοδο στις οικία της σε έτερο δράστη, ο οποίος κατάφερε να αφαιρέσει από το εσωτερικό του σπιτιού χρήματα, τιμαλφή, χρυσαφικά και κοσμήματα, ένα κινητό τηλέφωνο και μία τραπεζική κάρτα, ενώ έπειτα από νέα τηλεφωνική επικοινωνία με την παθούσα κατάφεραν να αποσπάσουν τον κωδικό PIN της αφαιρεθείσας κάρτας και να πραγματοποιηθούν δύο χρηματικές αναλήψεις.
Στη δεύτερη περίπτωση με την ίδια μεθοδολογία, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τη δεύτερη παθούσα χρήματα, χρυσαφικά και τιμαλφή, ενώ επιπλέον την έπεισαν να μεταβεί σε προκαθορισμένο σημείο της πόλης, όπου παρέδωσε επιπλέον χρήματα και τιμαλφή.
Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και εμπεριστατωμένες έρευνες και αναζητήσεις, εντοπίσθηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα ο ένας ημεδαπός, ιδιοκτήτης οχήματος, που χρησιμοποιήθηκε για τις μετακινήσεις των δραστών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία ενός ακόμη ημεδαπού, ο οποίος προέβη στην ενοικίαση οχήματος επίσης για τη μεταφορά των δραστών.
Από τις έρευνες που ακολούθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς και Χαλκίδας, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό από την οικία του συλληφθέντα, ενώ κατασχέθηκε επίσης το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιήθηκε.
Το προανακριτικό έργο ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα