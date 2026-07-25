Ακόμα ένα drone από την Υεμένη κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία
Ακόμα ένα drone από την Υεμένη κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία
Η νέα αναχαίτιση έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Γιανμπού
Σε ακόμη μία επιτυχημένη αναχαίτιση προχώρησε η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), καταρρίπτοντας ένα ακόμη μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV) που προερχόταν από την Υεμένη.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κατάρριψη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 στις 17:05 (ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Γιανμπού, με την ελληνική πυροβολαρχία να ενεργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.
Πρόκειται για ακόμη μία επιτυχημένη εμπλοκή της ελληνικής δύναμης μέσα στην ίδια ημέρα. Νωρίτερα, στις 11:10 (ώρα Ελλάδας), οι ελληνικοί Patriot είχαν καταρρίψει ακόμη ένα drone που είχε εκτοξευθεί από την Υεμένη στην ίδια περιοχή.
Είχαν προηγηθεί, επίσης, οι επιτυχείς αναχαιτίσεις δύο βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί από την Υεμένη στις 7:15 το πρωί, με στόχο σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία αφορά την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κατάρριψη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 στις 17:05 (ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Γιανμπού, με την ελληνική πυροβολαρχία να ενεργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.
Πρόκειται για ακόμη μία επιτυχημένη εμπλοκή της ελληνικής δύναμης μέσα στην ίδια ημέρα. Νωρίτερα, στις 11:10 (ώρα Ελλάδας), οι ελληνικοί Patriot είχαν καταρρίψει ακόμη ένα drone που είχε εκτοξευθεί από την Υεμένη στην ίδια περιοχή.
Είχαν προηγηθεί, επίσης, οι επιτυχείς αναχαιτίσεις δύο βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί από την Υεμένη στις 7:15 το πρωί, με στόχο σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία αφορά την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
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