Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για επίθεση σε παραθεριστικό κέντρο με 11 νεκρούς, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το Κίεβο έπληξε σκόπιμα αμάχους στη ρωσοκρατούμενη Ζαπορίζια, ενώ η Ουκρανία ανακοίνωσε επιθέσεις με drones σε ρωσική πετρελαϊκή πλατφόρμα, διυλιστήριο και πλοία που, όπως υποστηρίζει, μετέφεραν στρατιωτικό υλικό





Σύμφωνα με τη







Σε ανάρτησή του στο Telegram υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις γνώριζαν πως στόχευαν αμάχους.



«Ο εχθρός είδε και γνώριζε ποιον στόχευε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ουκρανία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό των ρωσικών ισχυρισμών.







Το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και πλοία Την ίδια ώρα, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον ρωσικής πετρελαϊκής πλατφόρμας στην Κασπία Θάλασσα και διυλιστηρίου στη Σιβηρία, ενώ τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα υποστήριξαν ότι έπληξαν πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο.



Οι δύο ενεργειακοί στόχοι βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων και 2.000 χιλιομέτρων αντίστοιχα από τα ουκρανικά σύνορα, γεγονός που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη εμβέλεια των ουκρανικών επιθέσεων με drones μεγάλου βεληνεκούς.



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Η Lukoil δεν σχολίασε άμεσα την ανακοίνωση.



Παράλληλα, οι τοπικές αρχές στην περιοχή Τιουμέν της Σιβηρίας επιβεβαίωσαν ότι ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά στο τοπικό διυλιστήριο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν εάν επηρεάστηκε η παραγωγική του λειτουργία.



Σύμφωνα με την SBU, ουκρανικά drones επιτέθηκαν επίσης στα φορτηγά πλοία Port Olya 2 και Begey στην Κασπία Θάλασσα, τα οποία, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.



Οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν το Σάββατο την Ουκρανία ότι πραγματοποίησε νυχτερινή επίθεση σε παραθεριστικό κέντρο στη ρωσοκρατούμενη περιοχή της Ζαπορίζια , με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά.Σύμφωνα με τη Μόσχα , η επίθεση σημειώθηκε στην παραθεριστική περιοχή Κιριλίβκα (Kyrylivka), στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας, κοντά στην πόλη Μελιτόπολη.Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της περιοχής, Γεβγκένι Μπαλίτσκι, δήλωσε ότι ακόμη 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν.Σε ανάρτησή του στο Telegram υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις γνώριζαν πως στόχευαν αμάχους.«Ο εχθρός είδε και γνώριζε ποιον στόχευε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ουκρανία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό των ρωσικών ισχυρισμών.Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αρνούνται συστηματικά ότι στοχοποιούν αμάχους κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022.Την ίδια ώρα, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον ρωσικής πετρελαϊκής πλατφόρμας στην Κασπία Θάλασσα και διυλιστηρίου στη Σιβηρία, ενώ τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα υποστήριξαν ότι έπληξαν πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο.Οι δύο ενεργειακοί στόχοι βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων και 2.000 χιλιομέτρων αντίστοιχα από τα ουκρανικά σύνορα, γεγονός που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη εμβέλεια των ουκρανικών επιθέσεων με drones μεγάλου βεληνεκούς.Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν η πετρελαϊκή πλατφόρμα Filanovsky, η οποία ανήκει στη Lukoil και αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου πετρελαϊκού κοιτάσματος της Ρωσίας στην Κασπία Θάλασσα.Η Lukoil δεν σχολίασε άμεσα την ανακοίνωση.Παράλληλα, οι τοπικές αρχές στην περιοχή Τιουμέν της Σιβηρίας επιβεβαίωσαν ότι ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά στο τοπικό διυλιστήριο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν εάν επηρεάστηκε η παραγωγική του λειτουργία.Σύμφωνα με την SBU, ουκρανικά drones επιτέθηκαν επίσης στα φορτηγά πλοία Port Olya 2 και Begey στην Κασπία Θάλασσα, τα οποία, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο.



Η Ρωσία και το Ιράν έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους συνεργασία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, με δυτικές κυβερνήσεις και το Κίεβο να υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με drones και σχετική τεχνολογία που χρησιμοποιείται εκτενώς στον πόλεμο.



Αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις σε πλοία και στρατιωτικές υποδομές Στη Μαύρη Θάλασσα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ρωσικά drones έπληξαν φορτηγό πλοίο το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, μετέφερε στρατιωτικό φορτίο για τον ουκρανικό στρατό.



Σε ξεχωριστή ημερήσια ενημέρωση, το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ουκρανικών κέντρων εφοδιασμού, εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης drones μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και υποδομών ενέργειας, μεταφορών και λιμένων.



Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πλήγματα.



Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις επιθέσεις κατά πλοίων και γραμμών ανεφοδιασμού, επιχειρώντας να διαταράξουν τη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα του αντιπάλου ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από το κύριο μέτωπο των συγκρούσεων.