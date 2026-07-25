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Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει, είπε κατά πρόσωπο στον Πούτιν ο πρόεδρος του Καζακστάν
Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει, είπε κατά πρόσωπο στον Πούτιν ο πρόεδρος του Καζακστάν
Η ασυνήθιστη παρέμβαση έγινε σε συνάντηση κορυφής για την συνεργασία των δύο χωρών και μεταδόθηκε από την τηλεόραση
Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ Τζομάρτ Τοκάιεφ είπε στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οι μάχες στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσουν και πρότεινε «πάγωμα» της σύρραξης.
Είναι εντελώς ασυνήθιστο ότι έκανε αυτό το σχόλιο κατά πρόσωπο στον Ρώσο πρόεδρο, γεγονός τελείως ασυνήθιστο.
Το Καζακστάν είναι σύμμαχος της Ρωσίας, αλλά δεν εξέφρασε ποτέ υποστήριξη προς την επίθεση της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, που κλόνισε τους συμμάχους του Κρεμλίνου στην κεντρική Ασία.
«Ποια είναι η έξοδος από την κατάσταση αυτή; Κανείς δεν το ξέρει, διότι υπάρχουν οι θέσεις των δύο πλευρών. Όμως, από την μία πλευρά, υπάρχει αυτήν την στιγμή, αυτή η δυνατότητα να παγώσουν όλα αυτά», δήλωσε ο πρόεδρος του Καζακστάν απευθυνόμενος στον Πούτιν και πρόσθεσε: «Είναι λυπηρό, νέοι πεθαίνουν...Όλο αυτό πρέπει να σταματήσει».
Τα λόγια αυτά, που ειπώθηκαν με την ευκαιρία της έναρξης συνάντησης κορυφής για την συνεργασία των δύο χωρών στην πόλη Ομσκ της Σιβηρίας, μεταδόθηκαν από την τηλεόραση.
«Επέλεξα να εκφράσω την ταπεινή μου γνώμη διότι ο κόσμος ήξερε ότι θα ήμουν στο Ομσκ», εξήγησε ο ΚασίμΤζομάρτ Τοκάιεφ καθισμένος δίπλα στον Πούτιν.
Και ο Καζάκος πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι τα αίτια του πολέμου «δεν είναι τελείως κατανοητά για πολλούς, ημών περιλαμβανομένων».
Αν τα αίτια των πολέμων ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν είναι «ξεκάθαρα», «εδώ είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς», συνέχισε.
Ο Τοκάιεφ πρότεινε επιστροφή στις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης του 2022 και «στην συνέχεια να προχωρήσουμε προς την τόσο ποθητή ειρήνη».
Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε μόνο ότι θα ενημερώσει τον καζάκο ομόλογό για την εξέλιξη του πολέμου κατά την διάρκεια της συνάντησής τους.
Είναι εντελώς ασυνήθιστο ότι έκανε αυτό το σχόλιο κατά πρόσωπο στον Ρώσο πρόεδρο, γεγονός τελείως ασυνήθιστο.
Το Καζακστάν είναι σύμμαχος της Ρωσίας, αλλά δεν εξέφρασε ποτέ υποστήριξη προς την επίθεση της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, που κλόνισε τους συμμάχους του Κρεμλίνου στην κεντρική Ασία.
Kazakh President Tokayev to Putin on the Russia–Ukraine war:— Clash Report (@clashreport) July 25, 2026
Young people are dying. This is the gene pool of the brotherly peoples of Russia and Ukraine. And all this must be stopped, because what is happening, in my convinced view, plays into the hands and brings joy to the… pic.twitter.com/QvEEtc2RZO
Τα λόγια αυτά, που ειπώθηκαν με την ευκαιρία της έναρξης συνάντησης κορυφής για την συνεργασία των δύο χωρών στην πόλη Ομσκ της Σιβηρίας, μεταδόθηκαν από την τηλεόραση.
«Επέλεξα να εκφράσω την ταπεινή μου γνώμη διότι ο κόσμος ήξερε ότι θα ήμουν στο Ομσκ», εξήγησε ο ΚασίμΤζομάρτ Τοκάιεφ καθισμένος δίπλα στον Πούτιν.
Και ο Καζάκος πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι τα αίτια του πολέμου «δεν είναι τελείως κατανοητά για πολλούς, ημών περιλαμβανομένων».
Αν τα αίτια των πολέμων ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν είναι «ξεκάθαρα», «εδώ είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς», συνέχισε.
Ο Τοκάιεφ πρότεινε επιστροφή στις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης του 2022 και «στην συνέχεια να προχωρήσουμε προς την τόσο ποθητή ειρήνη».
Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε μόνο ότι θα ενημερώσει τον καζάκο ομόλογό για την εξέλιξη του πολέμου κατά την διάρκεια της συνάντησής τους.
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