Δύσκολες ώρες σε Ισπανία και Γαλλία: Η φωτιά σχημάτισε μέτωπο 200 χιλιομέτρων στη Μαδρίτη, 270.000 άνθρωποι άφησαν τα σπίτια τους

Ενώθηκαν τα μέτωπα στην Ισπανία

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Περισσότερο έντονα φαινόμενα, πιο νωρίς μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι το κοινό μοτίβο πίσω από τις πυρκαγιές που κατακαίνε τις τελευταίες ημέρες την Ισπανία και τη Γαλλία.Oι καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία είναι ήδη, πριν ακόμη τελειώσει ο Ιούλιος,. Στη Γαλλία είμαστε κοντά στο κορυφαίο από πλευράς καταστροφών σημείο της αντιπυρικής περιόδου, το οποίο κανονικά έρχεται αρκετές εβδομάδες αργότερα.Αν υπάρχει, μάλιστα, μια εικόνα που δείχνει το μέγεθος της καταστροφής και στις δύο χώρες είναι ότι ο καπνός από τη Γαλλία, την ευρύτερη περιοχή του Μπορντώ,Οι δασικές πυρκαγιές απλώνονται πλέον σε μιααπό την Άβιλα στη Μαδρίτη.Η τελευταία καταμέτρηση, ως το βράδυ της Παρασκευής, κάνει λόγο γιαπου έχουν καεί. Τα μέτωπα έχουν πλέον ενωθεί σε πολλά σημεία, με περίμετρο που συνολικά φτάνει τα 200 χιλιόμετρα.