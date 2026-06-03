Αστυνομικός στις ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε άοπλο άνδρα, δείτε βίντεο με τα όσα κατέγραψε η κάμερα σώματος του

Ποινική έρευνα και απόλυση για τον αστυνομικό μετά από τον θανατηφόρο πυροβολισμό





Ο αστυνομικός Nathan Stotts πρόκειται να απολυθεί, ενώ βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με ποινική έρευνα, όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Λούισβιλ. Θύμα της υπόθεσης είναι ο Martin Nitzken Jr., 27 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου.















Τότε ο Stotts πυροβολεί μία φορά τον 27χρονο, ο οποίος πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, ο αστυνομικός κρατά το όπλο στραμμένο προς τον τραυματισμένο άνδρα και δεν του παρέχει άμεσα βοήθεια για περίπου τέσσερα λεπτά, έως και την άφιξη διασωστών. Ο Nitzken διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο.



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Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λούισβιλ, Paul Humphrey, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις ενέργειες του αστυνομικού.



«Σε αυτό το βίντεο θα δείτε έναν άνδρα που είναι γυμνός, παραπαίει και είναι άοπλος — και πυροβολείται από έναν αστυνομικό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αυτή δεν ήταν μία από τις περιπτώσεις όπου έπρεπε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση ζωής και θανάτου».



Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς την οικογένεια του 27χρονου, κάνοντας λόγο για «ανείπωτη απώλεια».



Σάλο έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση του θανάσιμου πυροβολισμού ενός 27χρονου άνδρα με ψυχολογικά προβλήματα από αστυνομικό στο Λούισβιλ του Κεντάκι, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερα σώματος.Ο αστυνομικός Nathan Stotts πρόκειται να απολυθεί, ενώ βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με ποινική έρευνα, όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Λούισβιλ. Θύμα της υπόθεσης είναι ο Martin Nitzken Jr., 27 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου.Σύμφωνα με τις Αρχές, οι αστυνομικοί είχαν κληθεί να επέμβουν μετά από καταγγελία ότι ο 27χρονος είχε επιτεθεί στη σύντροφό του και σε δύο φίλους της μέσα σε σπίτι όπου παρακολουθούσαν τηλεόραση.Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει τον 27χρονο να βρίσκεται γυμνός, εμφανώς αποπροσανατολισμένος και πεσμένος στα τέσσερα, ενώ ο αστυνομικός του φωνάζει επανειλημμένα να δείξει τα χέρια του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Nitzken σηκώνεται και κινείται παραπατώντας προς τον αστυνομικό, χωρίς να φέρει κάποιο όπλο.Τότε ο Stotts πυροβολεί μία φορά τον 27χρονο, ο οποίος πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, ο αστυνομικός κρατά το όπλο στραμμένο προς τον τραυματισμένο άνδρα και δεν του παρέχει άμεσα βοήθεια για περίπου τέσσερα λεπτά, έως και την άφιξη διασωστών. Ο Nitzken διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο.Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λούισβιλ, Paul Humphrey, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις ενέργειες του αστυνομικού.«Σε αυτό το βίντεο θα δείτε έναν άνδρα που είναι γυμνός, παραπαίει και είναι άοπλος — και πυροβολείται από έναν αστυνομικό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αυτή δεν ήταν μία από τις περιπτώσεις όπου έπρεπε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση ζωής και θανάτου».Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς την οικογένεια του 27χρονου, κάνοντας λόγο για «ανείπωτη απώλεια».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σύντροφος του Nitzken είχε ενημερώσει την αστυνομία πως ο 27χρονος έπασχε από διπολική διαταραχή, χωρίς ωστόσο να έχει εκδηλώσει στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά.



Μετά το περιστατικό μέσα στο σπίτι, ο Nitzken φέρεται να έφυγε γυμνός στον δρόμο, να προκάλεσε φθορές σε κατοικία και να κινήθηκε επιθετικά προς διερχόμενο όχημα. Επίσης, σύμφωνα με την αστυνομία, τραυμάτισε έναν γείτονα που επιχείρησε να τον ηρεμήσει.



Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στις Αρχές ότι ο 27χρονος φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής ψυχολογικής κρίσης. Ο αρχηγός της αστυνομίας παραδέχθηκε ότι στο σημείο δεν είχε αναπτυχθεί ειδικός ψυχικής υγείας, καθώς η κλήση είχε καταγραφεί αρχικά ως περιστατικό επίθεσης.