Κατέρρευσε παράνομο χρυσωρυχείο στην Ανγκόλα: Τουλάχιστον 28 νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
Ανγκόλα Ορυχείο Χρυσού Νεκροί

Κατέρρευσε παράνομο χρυσωρυχείο στην Ανγκόλα: Τουλάχιστον 28 νεκροί

Ανάμεσα στα θύματα ήταν 13 μέλη της ίδιας οικογένειας - Σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνές τους για να εντοπίσουν επιζήσαντες ή θύματα

Κατέρρευσε παράνομο χρυσωρυχείο στην Ανγκόλα: Τουλάχιστον 28 νεκροί
Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε χρυσωρυχείο που λειτουργούσε χωρίς την άδεια των αρχών στην Ανγκόλα, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Σάββατο.

Τα θύματα, τα οποία πιστεύεται πως ήταν όλα άνδρες, στο ηλικιακό φάσμα μεταξύ 18 και 40 ετών, θάφτηκαν όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο μεταλλείο, στην επαρχία Μπένγκο, βορειοανατολικά από την πρωτεύουσα Λουάντα, σύμφωνα με την αστυνομία της χώρας της δυτικής Αφρικής.

Η καταστροφή σημειώθηκε στο χωριό Κανακασάλα, κάπου 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Τα θύματα προσπαθούσαν να εξορύξουν χρυσό στο παράνομο ορυχείο όταν κατέρρευσε.

Οι αρχές ανέφεραν πως ανάμεσα στους νεκρούς ήταν 13 μέλη της ίδιας οικογένειας.

Σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνές τους για να εντοπίσουν επιζήσαντες ή θύματα.

Σύμφωνα με τις αρχές της επαρχίας, αυτή είναι η πρώτη γνωστή θανατηφόρα καταστροφή σε παράνομο χρυσωρυχείο στην περιοχή.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης