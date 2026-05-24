Κατέρρευσε παράνομο χρυσωρυχείο στην Ανγκόλα: Τουλάχιστον 28 νεκροί
Ανάμεσα στα θύματα ήταν 13 μέλη της ίδιας οικογένειας - Σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνές τους για να εντοπίσουν επιζήσαντες ή θύματα
Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε χρυσωρυχείο που λειτουργούσε χωρίς την άδεια των αρχών στην Ανγκόλα, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Σάββατο.
Τα θύματα, τα οποία πιστεύεται πως ήταν όλα άνδρες, στο ηλικιακό φάσμα μεταξύ 18 και 40 ετών, θάφτηκαν όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο μεταλλείο, στην επαρχία Μπένγκο, βορειοανατολικά από την πρωτεύουσα Λουάντα, σύμφωνα με την αστυνομία της χώρας της δυτικής Αφρικής.
Η καταστροφή σημειώθηκε στο χωριό Κανακασάλα, κάπου 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.
Τα θύματα προσπαθούσαν να εξορύξουν χρυσό στο παράνομο ορυχείο όταν κατέρρευσε.
Οι αρχές ανέφεραν πως ανάμεσα στους νεκρούς ήταν 13 μέλη της ίδιας οικογένειας.
Σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνές τους για να εντοπίσουν επιζήσαντες ή θύματα.
Σύμφωνα με τις αρχές της επαρχίας, αυτή είναι η πρώτη γνωστή θανατηφόρα καταστροφή σε παράνομο χρυσωρυχείο στην περιοχή.
