Οι απειλές ασφαλείας έχουν κόψει τα ταξίδια του Πούτιν εντός Ρωσίας: Έχει να ταξιδέψει 196 μέρες στην περιφέρεια, σπάζοντας το ρεκόρ της πανδημίας

Μόνο σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη οι μετακινήσεις του Ρώσου προέδρου εντός Ρωσίας από τον Νοέμβριο του 2025, μετά την αυξημένη πίεση που ασκούν οι Ουκρανοί - 132 ήταν το αντίστοιχο προηγούμενο ρεκόρ την περίοδο της Covid