Οι απειλές ασφαλείας έχουν κόψει τα ταξίδια του Πούτιν εντός Ρωσίας: Έχει να ταξιδέψει 196 μέρες στην περιφέρεια, σπάζοντας το ρεκόρ της πανδημίας
Μόνο σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη οι μετακινήσεις του Ρώσου προέδρου εντός Ρωσίας από τον Νοέμβριο του 2025, μετά την αυξημένη πίεση που ασκούν οι Ουκρανοί - 132 ήταν το αντίστοιχο προηγούμενο ρεκόρ την περίοδο της Covid
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει επισκεφθεί καμία ρωσική περιφέρεια εδώ και 196 ημέρες, καταγράφοντας, έτσι, τη μεγαλύτερη σε διάρκεια παύση στα εσωτερικά ταξίδια εδώ και χρόνια, ξεπερνώντας ακόμη και το ρεκόρ της εποχής του κορωνοϊού. Η εξέλιξη αυτή έχει σηματοδοτήσει μια απότομη στροφή στον τρόπο που συμπεριφέρεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν τέτοια ταξίδια ήταν συνηθισμένα.
Από τον Νοέμβριο του 2025, οι δημόσιες εμφανίσεις του περιορίζονται στη Μόσχα, την περιφέρεια της Μόσχας και την Αγία Πετρούπολη, με τις σχετικές αναφορές να συνδέουν την παύση των ταξιδιών με τις αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλειά του, μετά από φερόμενες απόπειρες επιθέσεων εναντίον του από την Ουκρανία και τους αυξανόμενους φόβους εντός του Κρεμλίνου, με πηγές των μυστικών υπηρεσιών να αναφέρουν ότι οι κινήσεις του είναι πλέον πολύ περιορισμένες και όλο και πιο προ-ηχογραφημένες.
Η παύση έχει πλέον φτάσει τις 196 ημέρες - η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών - εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια μετά από επιθέσεις της Ουκρανίας με drones τα οποία χτύπησαν στο κέντρο της Μόσχας, υποχρεώνοντας το Κρεμλίνο να αυστηροποιήσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο.
Οι δημόσιες εμφανίσεις του έχουν περιοριστεί τους τελευταίους μήνες στη Μόσχα, την περιφέρεια της Μόσχας και την Αγία Πετρούπολη.
Το τελευταίο του ταξίδι εκτός των περιοχών που συνδέονται με τη Μόσχα ήταν μια μονοήμερη επίσκεψη στη Σαμάρα στις 6 Νοεμβρίου 2025. Από τότε, όλες οι δημόσιες εμφανίσεις έχουν περιοριστεί στη Μόσχα, την περιφέρεια της Μόσχας και την Αγία Πετρούπολη.
Οι πρόσφατες δραστηριότητές του έχουν τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης μιας χριστουγεννιάτικης λειτουργίας σε εγκαταστάσεις ειδικών δυνάμεων, συναντήσεων με φοιτητές στο Ντολγκοπρούντι, μια πόλη στην περιφέρεια της Μόσχας και τελετής κατάθεσης στεφάνου στην Αγία Πετρούπολη που πραγματοποιήθηκε χωρίς κοινό.
Η παύση των ταξιδιών ακολουθεί τις αναφορές για μια ουκρανική απόπειρα επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν στο Βαλντάι στα τέλη του 2025 – ένα περιστατικό που αναγνωρίστηκε από τις ρωσικές αρχές, αλλά αμφισβητήθηκε διεθνώς.
Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει ευρέως τις ρωσικές αναφορές ότι το απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο οικιστικό συγκρότημα του Πούτιν αποτέλεσε στόχο. Επιπλέον, κατηγόρησαν το Κρεμλίνο ότι επινόησε την επίθεση ως πρόσχημα για να αποσυρθεί η Ρωσία από τη συμμετοχή στις εν εξελίξει ειρηνευτικές συζητήσεις.
Ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, τις οποίες επικαλείται το CNN, αναφέρουν ότι ο Πούτιν λειτουργεί πλέον υπό ασυνήθιστα αυστηρές συνθήκες ασφαλείας, φοβούμενος όχι μόνο απειλές από drones αλλά και πιθανή εσωτερική αστάθεια.
Στη διάρκεια της πανδημίας το προηγούμενο ρεκόρΣύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης Agentstvo, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 132 ημέρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 το 2020, ενώ πριν από την κήρυξη πολέμου στην Ουκρανία, τέτοια διαστήματα συνήθως δεν ξεπερνούσαν τις 45 ημέρες.
