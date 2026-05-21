Η βασίλισσα Ελισάβετ «στήριξε θερμά» τον Άντριου για τον ρόλο του εμπορικού αντιπροσώπου, αποκαλύπτουν νέα έγγραφα

Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν τη στήριξη της βασίλισσας Ελισάβετ στον Πρίγκιπα Αντριου για το ρόλο του εμπορικού αντιπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου





Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη τη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών εγγράφων που σχετίζονται με τον διορισμό του Άντριου, λίγους μήνες μετά από τις κατηγορίες βουλευτών ότι ο αδελφός του βασιλιά είχε θέσει τη φιλία του με τον Τζέφρι Επστάιν πάνω από τα συμφέροντα της χώρας.



Σερ Ντέιβιντ Ράιτ, «η βασίλισσα ήταν πολύ θερμή να αναλάβει ο Δούκας του Γιορκ ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση των εθνικών συμφερόντων». Το σημείωμα, γραμμένο στις 25 Φεβρουαρίου 2000 προς τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Ρόμπιν Κουκ, αναφέρει ότι η απόφαση προέκυψε ύστερα από «εκτενή συνομιλία με τον Ιδιωτικό Γραμματέα της Βασίλισσας στις 23 Φεβρουαρίου».







Άντριου θα απαιτούσε «προσεκτική και σε κάποιες περιπτώσεις αυστηρή διαχείριση των μέσων ενημέρωσης».



Η αδυναμία στον Άντριου Η εμπλοκή της εκλιπούσας βασίλισσας επιβεβαιώνει προηγούμενες εκτιμήσεις ότι η μονάρχης είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον γιο της, κάτι που ενδέχεται να επηρέασε την έλλειψη αποφασιστικότητας στη διαχείριση των κατηγοριών για τη σχέση του Άντριου με τον Επστάιν.



Ο Υπουργός Εμπορίου, Κρις Μπράιαντ, σε γραπτή δήλωση προς τους βουλευτές, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πραγματοποιήθηκε επίσημη διαδικασία ελέγχου ή αξιολόγησης πριν από τον διορισμό του Άντριου». «Δεν υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι αυτό εξετάστηκε, κάτι κατανοητό, καθώς ο νέος αυτός διορισμός ήταν συνέχεια της εμπλοκής της βασιλικής οικογένειας στην προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων, μετά την απόφαση του Δούκα του Κεντ να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του», πρόσθεσε.



Ο Αντριου υπηρέτησε ως ειδικός αντιπρόσωπος για το διεθνές εμπόριο από το 2001 έως το 2011, όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω ανησυχιών για τους δεσμούς του με αμφιλεγόμενα πρόσωπα στη Λιβύη και το Αζερμπαϊτζάν.



Οι προτιμήσεις του Αντριου Ο πρώην πρίγκιπας Αντριου φερόταν, στο μεταξύ, να προτιμά επισκέψεις σε «πιο εκλεπτυσμένες χώρες», σύμφωνα με επιστολή της Βρετανίδας διπλωμάτη Κάθριν Κόλβιν, που φέρει ημερομηνία 25 Ιανουαρίου 2000. Η επιστολή περιλαμβάνει επίσης σημειώσεις από συνάντηση με τον τότε προσωπικό γραμματέα του Αντριου, Νιλ Μπλερ.



Η Κόλβιν ανέφερε ότι ο Αντριου ήταν «ιδιαίτερα καλός σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, εμπόριο, προγράμματα για νέους (συμπεριλαμβανομένων δημοτικών σχολείων και προγραμμάτων εξωτερικής εκπαίδευσης), πολιτιστικά γεγονότα, με προτίμηση στο μπαλέτο αντί για θέατρο, την Κοινοπολιτεία και ζητήματα στρατιωτικής και εξωτερικής πολιτικής».



Ο Μπλερ, σύμφωνα με την επιστολή, τόνισε ότι ο Δούκας του Γιορκ δεν θα έπρεπε να συμμετέχει σε δραστηριότητες γκολφ στο εξωτερικό, καθώς επρόκειτο για ιδιωτική δραστηριότητα και η συμμετοχή του δεν θα ήταν δημόσια.