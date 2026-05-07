Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.
Συνελήφθη άνδρας στη Βρετανία που φέρεται να απείλησε τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Συνελήφθη άνδρας στη Βρετανία που φέρεται να απείλησε τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για διατάραξη της τάξης και για κατοχή επιθετικού όπλου και παραμένει υπό κράτηση
Στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται ότι απείλησε τον πρώην πρίγκιπα Άντριου κοντά στην κατοικία του, προχώρησαν οι βρετανικές αρχές την Τετάρτη (6/5), σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.
Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε μια καταγγελία με βάση την οποία ένας άνδρας εκδήλωνε απειλητική συμπεριφορά στο χωριό Γούλφερτον της ανατολικής Αγγλίας. Η αστυνομία δεν κατονόμασε τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ στην ανακοίνωσή της.
Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για διατάραξη της τάξης και για κατοχή επιθετικού όπλου και παραμένει υπό κράτηση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Telegraph, που επικαλείται μια ανώνυμη πηγή, ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα πλησίασε τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου και άρχισε να του φωνάζει. Ο Άντριου είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά του και έφυγε με το αυτοκίνητό του, συνοδευόμενος από έναν σωματοφύλακα.
Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του αδελφού του πέρυσι, με αφορμή το σκάνδαλο Επστάιν. Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για διαρροή κυβερνητικών εγγράφων στον Αμερικανό χρηματιστή που πέθανε στη φυλακή, κατηγορούμενος για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.
Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε μια καταγγελία με βάση την οποία ένας άνδρας εκδήλωνε απειλητική συμπεριφορά στο χωριό Γούλφερτον της ανατολικής Αγγλίας. Η αστυνομία δεν κατονόμασε τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ στην ανακοίνωσή της.
Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για διατάραξη της τάξης και για κατοχή επιθετικού όπλου και παραμένει υπό κράτηση.
A man has been arrested on suspicion of public order and weapon offences near Andrew Mountbatten-Windsor’s home following reports the former prince was threatened while walking his dogs 👇 pic.twitter.com/S8hxCNHWZo— The Herald (@heraldscotland) May 7, 2026
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Telegraph, που επικαλείται μια ανώνυμη πηγή, ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα πλησίασε τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου και άρχισε να του φωνάζει. Ο Άντριου είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά του και έφυγε με το αυτοκίνητό του, συνοδευόμενος από έναν σωματοφύλακα.
Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του αδελφού του πέρυσι, με αφορμή το σκάνδαλο Επστάιν. Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για διαρροή κυβερνητικών εγγράφων στον Αμερικανό χρηματιστή που πέθανε στη φυλακή, κατηγορούμενος για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα