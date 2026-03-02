Αυξάνονται οι πυρηνικές κεφαλές στο οπλοστάσιό μας, προχωράμε σε προοδευτική υλοποίηση προηγμένης αποτροπής, λέει ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε πως 8 ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συνδράμουν τη χώρα του στην ενίσχυση της κοινής αποτροπής, βάζοντας στο κάδρο και την Ελλάδα