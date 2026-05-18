Μέρκελ: Η ΕΕ να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες με τη Ρωσία, δε γίνεται να έχει επαφές μόνο ο Τραμπ
Σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας επισήμανε ότι η Ευρώπη δεν αξιοποιεί πλήρως το διπλωματικό δυναμικό της και τόνισε ότι θα πρέπει να στηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία
Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, κάλεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί ειρήνη.
Former German Chancellor Angela Merkel says “underestimating Putin would be a mistake,” while also insisting that the EU has failed to make sufficient use of its diplomatic potential with Russia.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) May 18, 2026
Merkel recalled proposing an EU summit with Putin in 2021 after Biden's Geneva…
Πολύ επιεικής με τη Ρωσία
«Δεν είναι αρκετό να έχει επαφές μόνο ο Τραμπ»
«Δεν θα μου περνούσε από το μυαλό να στείλω μεσολαβητή»
«Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», πρόσθεσε.
Όταν ρωτήθηκε στις αρχές Μαΐου για τον υποψήφιο που θα προτιμούσε για μια επανέναρξη του διαλόγου με τους Ευρωπαίους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε ότι «προσωπικά» θα προτιμούσε τον προκάτοχο της Άγγελα Μέρκελ, τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ.
Ερωτηθείς για τα σχόλια της Μέρκελ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της «έχουν δεσμευτεί εδώ και πολύ καιρό σε έναν εντατικό διάλογο για τον τρόπο επίτευξης από κοινού μιας ειρηνικής λύσης».
«Αυτό που μετράει, είναι η Ρωσία να είναι διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αρχίσει συνομιλίες. Και οι συνομιλίες αυτές θα διεξαχθούν μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με την υποστήριξη των Αμερικανών και των Ευρωπαίων», επεσήμανε.
Ωστόσο, «έως τώρα, η Ρωσία απάντησε σε κάθε πρόταση για διαπραγμάτευση με ακόμη πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς, και εναντίον αστικών υποδομών... Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να γίνουν διαπραγματεύσεις», τόνισε ο Μερτς.
Μερτς: Η Ρωσία απάντησε σε κάθε πρόταση με σφοδρούς βομβαρδισμούς
