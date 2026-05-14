Η Τεχεράνη απειλεί τα Εμιράτα: «Η ηγεσία μας γνώριζε για τις επαφές με Νετανιάχου, ασυγχώρητη η σύμπραξη με Ισραήλ»

Αμπού Ντάμπι, στο αποκορύφωμα της –πλέον παγωμένης– αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης.



«Ο Νετανιάχου αποκάλυψε τώρα δημόσια αυτό που οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν μεταφέρει εδώ και καιρό στην ηγεσία μας», έγραψε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χωρίς να εξηγεί γιατί η Τεχεράνη δεν είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα τις πληροφορίες που, όπως υποστηρίζει, διέθετε.



«Η εχθρότητα απέναντι στον μεγάλο λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο στοίχημα», πρόσθεσε ο Αραγτσί. «Η σύμπραξη με το Ισραήλ σε αυτό είναι ασυγχώρητη».







Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατέληξε προειδοποιώντας ότι «όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχασμό θα λογοδοτήσουν».



Τα Εμιράτα διέψευσαν την επίσκεψη Νετανιάχου



Το υπουργείο Εξωτερικών των Το Ιράν απείλησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε για την φερόμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στο, στο αποκορύφωμα της –πλέον παγωμένης– αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης.«Ο Νετανιάχου αποκάλυψε τώρα δημόσια αυτό που οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν μεταφέρει εδώ και καιρό στην ηγεσία μας», έγραψε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικώνσε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χωρίς να εξηγεί γιατί η Τεχεράνη δεν είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα τις πληροφορίες που, όπως υποστηρίζει, διέθετε.«Η εχθρότητα απέναντι στον μεγάλο λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο στοίχημα», πρόσθεσε ο. «Η σύμπραξη με το Ισραήλ σε αυτό είναι ασυγχώρητη».Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατέληξε προειδοποιώντας ότι «όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχασμό θα λογοδοτήσουν».Το υπουργείο Εξωτερικών των

απέρριψε, στο μεταξύ, ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού

στα ΗΑΕ.





Το γραφείο του

αποκάλυψε χθες Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Μια πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Η συνάντησή τους κράτησε πολλές ώρες, συμπλήρωσε.

Τα ΗΑΕ είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες εξομαλύνθηκαν το 2020 με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ένα διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.