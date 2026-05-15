Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο στο Air Force One σε ερώτηση για το Ιράν: «Είσαι fake, είναι προδοσία αυτό που γράφεις»
«Εσείς στους New York Times και στο CNN θα έλεγα ότι είστε οι χειρότεροι» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε για την πρόοδο των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν
Επίθεση στον δημοσιογράφο των New York Times, Ντέιβιντ Σάνγκερ, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο Air Force One, κατά την επιστροφή από την Κίνα, έπειτα από ερώτηση σχετικά με τους στόχους της Ουάσινγκτον στον πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τον «ψεύτικο (fake) τύπο» και υποστηρίζοντας ότι όσα γράφει ισοδυναμούν με «προδοσία».
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν «ολοκληρωτική στρατιωτική νίκη» απέναντι στο Ιράν και ότι αυτό αναγνωρίζεται από όλους. «Όταν γράφεις ότι τα πάνε καλά στρατιωτικά, ενώ δεν έχουν κανένα ναυτικό, καμία αεροπορία, κανέναν ηγέτη… εμείς καταστρέψαμε το 85% της παραγωγής τους για τους πυραύλους! Είχαμε μια ολοκληρωτική στρατιωτική νίκη, αλλά τύποι σαν εσένα γράφουν λάθος! Θα έπρεπε να ντρέπεσαι γι’ αυτό. Είχαμε μια ολοκληρωτική στρατιωτική νίκη, αλλά άνθρωποι σαν εσένα δεν γράφουν την αλήθεια», είπε απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο.
Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε την προσωπική επίθεση, λέγοντας: «Πραγματικά πιστεύω ότι είναι κάπως σαν προδοσία αυτό που γράφεις, αλλά εσείς στους New York Times και στο CNN θα έλεγα ότι είστε οι χειρότεροι. Και όλοι το ξέρουν, γι' αυτό οι συνδρομητές σας έχουν μειωθεί τόσο πολύ. Ξέρετε, οι συνδρομητές των Times έχουν μειωθεί τόσο πολύ επειδή βλέπουν να λένε κάτι τέτοιο».
Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τον δημοσιογράφο ότι ακολουθεί οδηγίες από τη σύνταξή του. «Οι αρχισυντάκτες σου σού λένε τι να γράψεις και εσύ το γράφεις. Πρέπει να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου», δήλωσε χαρακτηριστικά.
🚨 TRUMP GOES FULL TORCH MODE ON FAKE NEWS REPORTER aboard Air Force One, straight-up calls the guy’s reporting TREASONOUS!— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) May 15, 2026
“You should be ashamed of it. I actually think it’s TREASON. When you write like they’re doing well militarily, and they have NO navy, no air force, no… pic.twitter.com/k6s0XJoMjR
