Νιγηρία: Επιβεβαίωσε τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του ΙΚ σε επιχείρηση με τις ΗΠΑ
Ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι ήταν «υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισλαμικού Κράτους και ένας από τους πιο ενεργούς τρομοκράτες στον κόσμο»
Ο πρόεδρος της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου και οι ένοπλες δυνάμεις της επιβεβαίωσαν το Σάββατο (16/05) τον θάνατο στη χώρα, υψηλόβαθμου αξιωματούχου της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σε κοινή επιχείρηση με τις αμερικανικές δυνάμεις.
«Οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις μας, αποφασισμένες και εργαζόμενες σε στενή συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, διεξήγαγαν θαρραλέα κοινή επιχείρηση που κατέφερε σκληρό πλήγμα στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους», σημείωσε ο πρόεδρος Τινούμπου σε ανακοίνωσή του, επιβεβαιώνοντας ανακοίνωση που είχε εκδώσει νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με τις νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις, ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι ήταν «υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισλαμικού Κράτους και ένας από τους πιο ενεργούς τρομοκράτες στον κόσμο».
