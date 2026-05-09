Δυναμική παρουσία στο Delphi Economic Forum – Αναδείχθηκε ο ρόλος ενός διαχρονικού κλάδου και το ισχυρό αποτύπωμά του σε δημόσια έσοδα, παραγωγή και απασχόληση.
Δημοπρασία σπάνιων κρασιών του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ συγκέντρωσε πάνω από 500.000 λίρες για φιλανθρωπικό σκοπό
Δημοπρασία σπάνιων κρασιών του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ συγκέντρωσε πάνω από 500.000 λίρες για φιλανθρωπικό σκοπό
Η συλλογή, Final Treasures from the Wine Cellar of Andrew Lloyd Webber, συγκέντρωσε 517.910 λίρες για τον οργανισμό Music in Secondary Schools Trust (Misst) στη δημοπρασία του οίκου Christie’s - Ο οίκος είχε ανακοινώσει ότι η «αξιοσημείωτη» συλλογή περιλαμβάνει ένα μπουκάλι Chateau Margaux του 1900
Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ δήλωσε «ενθουσιασμένος» που η δημοπρασία της ιδιωτικής του συλλογής κρασιών συγκέντρωσε πάνω από 500.000 αγγλικές λίρες για τη στήριξη οργανισμού που βοηθά τα παιδιά σε μη προνομιούχες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της μουσικής.
Η συλλογή, Final Treasures from the Wine Cellar of Andrew Lloyd Webber, συγκέντρωσε 517.910 λίρες για τον οργανισμό Music in Secondary Schools Trust (Misst) στη δημοπρασία του οίκου Christie's.
Ο οίκος δημοπρασιών είχε ανακοινώσει ότι τα μπουκάλια από το κελάρι του εξοχικού κτήματος του συνθέτη στο Χαμσάιρ, περιείχαν κρασιά από τους «πιο αξιόλογους αμπελώνες και τις καλύτερες σοδειές του περασμένου αιώνα».
Ο Λόρδος Λόιντ-Γουέμπερ, ο οποίος πρόσφατα αποκάλυψε ότι είναι σε διαδικασία θεραπείας και απεξάρτησης από αλκοολισμό, δήλωσε: «Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος που η πώληση της κάβας μου συγκέντρωσε πάνω από μισό εκατομμύριο λίρες για το πρόγραμμα «Μουσική στα σχολεία».
«Απλά, η μουσική ενδυναμώνει τους νέους» πρόσθεσε.
«Από την ακαδημαϊκή επίδοση έως την επίλυση προβλημάτων κοινωνικής συμπεριφοράς και ψυχικής υγείας, τα οφέλη για ολόκληρη την κοινότητα, όχι μόνο για τους νέους μαθητές, είναι αποδεδειγμένα. Ωστόσο, οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου αρνούνται επίμονα να επενδύσουν σε ένα πρόγραμμα του οποίου το αποδεδειγμένο κοινωνικό και οικονομικό όφελος για το κράτος είναι προφανές».
«Αυτοί οι πόροι θα φέρουν την αλλαγή για πολλά παιδιά, επιτρέποντάς μας να επεκτείνουμε την εμβέλειά μας και να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερους νέους. Με βραχυπρόθεσμο στόχο την υποστήριξη πάνω από 50.000 μαθητών έως το 2028 και μια λίστα αναμονής με πάνω από 140 σχολεία, αυτή η υποστήριξη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή» τόνισε η Ρέιτσελ Λάντον διευθύνουσα σύμβουλος του Misst.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η συλλογή, Final Treasures from the Wine Cellar of Andrew Lloyd Webber, συγκέντρωσε 517.910 λίρες για τον οργανισμό Music in Secondary Schools Trust (Misst) στη δημοπρασία του οίκου Christie's.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο οίκος δημοπρασιών είχε ανακοινώσει ότι τα μπουκάλια από το κελάρι του εξοχικού κτήματος του συνθέτη στο Χαμσάιρ, περιείχαν κρασιά από τους «πιο αξιόλογους αμπελώνες και τις καλύτερες σοδειές του περασμένου αιώνα».
Ο Λόρδος Λόιντ-Γουέμπερ, ο οποίος πρόσφατα αποκάλυψε ότι είναι σε διαδικασία θεραπείας και απεξάρτησης από αλκοολισμό, δήλωσε: «Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος που η πώληση της κάβας μου συγκέντρωσε πάνω από μισό εκατομμύριο λίρες για το πρόγραμμα «Μουσική στα σχολεία».
«Απλά, η μουσική ενδυναμώνει τους νέους» πρόσθεσε.
«Από την ακαδημαϊκή επίδοση έως την επίλυση προβλημάτων κοινωνικής συμπεριφοράς και ψυχικής υγείας, τα οφέλη για ολόκληρη την κοινότητα, όχι μόνο για τους νέους μαθητές, είναι αποδεδειγμένα. Ωστόσο, οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου αρνούνται επίμονα να επενδύσουν σε ένα πρόγραμμα του οποίου το αποδεδειγμένο κοινωνικό και οικονομικό όφελος για το κράτος είναι προφανές».
«Αυτοί οι πόροι θα φέρουν την αλλαγή για πολλά παιδιά, επιτρέποντάς μας να επεκτείνουμε την εμβέλειά μας και να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερους νέους. Με βραχυπρόθεσμο στόχο την υποστήριξη πάνω από 50.000 μαθητών έως το 2028 και μια λίστα αναμονής με πάνω από 140 σχολεία, αυτή η υποστήριξη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή» τόνισε η Ρέιτσελ Λάντον διευθύνουσα σύμβουλος του Misst.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα