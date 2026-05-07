Σοκαριστικό βίντεο: Γυναίκα στη Βραζιλία μαχαίρωσε κομμωτή επειδή... δεν της άρεσε το κούρεμά της
Η 27χρονη έστελνε παράπονα στο κομμωτήριο λίγες εβδομάδες πριν το περιστατικό, απαιτώντας επιστροφή χρημάτων λόγω «κακού κουρέματος», ενώ φέρεται ότι απείλησε ότι θα «βάλει φωτιά» στον 29χρονο κομμωτή
Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας του κομμωτηρίου, η 27χρονη Laís Gabriela Barbosa da Cunha εμφανίστηκε χωρίς προειδοποίηση στο κατάστημα και απαιτούσε λύση για ένα κούρεμα που είχε κάνει πριν από λίγες εβδομάδες και δεν της άρεσε. Αρχικά, ειδοποιήθηκε ο θυρωρός του κτιρίου για να την απομακρύνει, επειδή προκαλούσε αναστάτωση.
Η 27χρονη, όμως, δεν πτοείται, στέκεται δίπλα στον 29χρονο κομμωτή, Eduardo Ferrari, και τον καρφώνει με μαχαίρι, που έβγαλε από την τσάντα της, στον αυχένα, όσο εκείνος έχει γυρισμένη την πλάτη του και εξυπηρετεί μία άλλη γυναίκα.
Δύο άνδρες αντιδρούν αμέσως και συγκρατούν τη Da Cunha, ενώ ο Eduardo είναι σοκαρισμένος. Μόλις συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, ο 29χρονος τρέχει πανικόβλητος προς την έξοδο. Το τραύμα του, ωστόσο, ήταν επιφανειακό και δεν κινδύνεψε. Μετά την επίθεση, ένας υπάλληλος κατάφερε να την αφοπλίσει, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του needtoknow, η διαμάχη ξεκινάει από τις 7 Απριλίου, όταν η 27χτονη Da Cunha επισκέφθηκε το κομμωτήριο για μια θεραπεία στα μαλλιά της. Όπως ανέφερε το προσωπικό αρχικά η ίδια φάνηκε ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα, μόλις έφυγε, με την ίδια μάλιστα να επαινεί τη διαδικασία στα social media.
Πώς ξεκίνησε η διαμάχη για ένα «κακό κούρεμα»
Λίγες μέρες αργότερα, όμως, άρχισε να στέλνει παράπονα στο κομμωτήριο, απαιτώντας επιστροφή χρημάτων και φέρεται να απείλησε ότι θα «βάλει φωτιά» στον Eduardo.
Το κομμωτήριο την ενημέρωσε πως δεν θα γινόταν επιστροφή χρημάτων, καθώς η διαδικασία είχε πραγματοποιηθεί «όπως είχε συμφωνηθεί», αλλά τα παράπονα συνεχίστηκαν.
Facada em cabeleireiro - A mulher de 27 anos que foi detida após esfaquear um cabeleireiro dentro de um salão de beleza na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, já havia feito ameaças ao profissional semanas antes do ataque, segundo depoimentos registrados pela Polícia Civil no… pic.twitter.com/VtreOuQgyX— g1 (@g1) May 7, 2026
Στο διαδίκτυο, ισχυρίστηκε ότι η θεραπεία την είχε κάνει να μοιάζει με τον χαρακτήρα κόμικς Jimmy Five, γνωστό στα πορτογαλικά ως Cebolinha. «Πήρε τα μαλλιά μου και απλά τα έκοψε με ψαλίδι αραίωσης. Όπως βλέπετε, η φράντζα μου μοιάζει με του Cebolinha», είπε σε ένα βίντεο.
Το προσωπικό είπε αργότερα στην αστυνομία ότι η Da Cunha φώναξε ότι ο Eduardo «θα πέθαινε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» αν δεν της επιστραφούν τα χρήματα και φέρεται να απείλησε ότι θα προσλάβει κάποιον να τον σκοτώσει. Η Da Cunha ομολόγησε την επίθεση και παραδέχτηκε ότι είχε επιτεθεί ομοφοβικά στον Eduardo.
«Η απόπειρα δολοφονίας είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό έγκλημα»«Η νομική μας ομάδα παρακολουθεί στενά την υπόθεση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, καθώς η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως ελάσσονα επίθεση. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε φυσιολογικές τέτοιες καταστάσεις ή να παραμείνουμε σιωπηλοί. Η απόπειρα δολοφονίας είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό έγκλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως. Θα προχωρήσουμε επίσης σε πλήρη αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας μας, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης νέων εγκαταστάσεων με ισχυρότερη ασφάλεια και καλύτερα μέτρα προστασίας, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια ολόκληρης της ομάδας μας», δήλωσε ο Eduardo.
Η 27χρονη μετάνιωσε για τη συμπεριφορά τηςΜετά το περιστατικό στο κομμωτήριο η 27χρονη δήλωσε σε συνέντευξη πως η πρόθεσή της ήταν να ζητήσει εξηγήσεις από τον επαγγελματία σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στα μαλλιά της, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Η Laís επεσήμανε ότι μετανιώνει για τη συμπεριφορά της και ότι τη λυπεί η κατάσταση.
Em entrevista ao #CidadeAlerta, Laís, a mulher de 27 anos que esfaqueou o cabeleireiro em um salão na zona oeste de São Paulo, diz que a intenção era cobrar explicações do profissional sobre os procedimentos realizados em seu cabelo, já que não teria ficado satisfeita com o… pic.twitter.com/aX4KENIckP— Cidade Alerta (@cidadealerta) May 6, 2026
