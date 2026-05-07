Σοκαριστικό βίντεο: Γυναίκα στη Βραζιλία μαχαίρωσε κομμωτή επειδή... δεν της άρεσε το κούρεμά της

«Η απόπειρα δολοφονίας είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό έγκλημα»

Η 27χρονη μετάνιωσε για τη συμπεριφορά της

Em entrevista ao #CidadeAlerta, Laís, a mulher de 27 anos que esfaqueou o cabeleireiro em um salão na zona oeste de São Paulo, diz que a intenção era cobrar explicações do profissional sobre os procedimentos realizados em seu cabelo, já que não teria ficado satisfeita com o… pic.twitter.com/aX4KENIckP — Cidade Alerta (@cidadealerta) May 6, 2026

«Η νομική μας ομάδα παρακολουθεί στενά την υπόθεση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, καθώς η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως ελάσσονα επίθεση. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε φυσιολογικές τέτοιες καταστάσεις ή να παραμείνουμε σιωπηλοί. Η απόπειρα δολοφονίας είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό έγκλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως. Θα προχωρήσουμε επίσης σε πλήρη αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας μας, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης νέων εγκαταστάσεων με ισχυρότερη ασφάλεια και καλύτερα μέτρα προστασίας, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια ολόκληρης της ομάδας μας», δήλωσε ο Eduardo.Μετά το περιστατικό στο κομμωτήριο η 27χρονη δήλωσε σε συνέντευξη πως η πρόθεσή της ήταν να ζητήσει εξηγήσεις από τον επαγγελματία σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στα μαλλιά της, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Η Laís επεσήμανε ότι μετανιώνει για τη συμπεριφορά της και ότι τη λυπεί η κατάσταση.