Αναθερμαίνεται η κόντρα Τραμπ - Πάπα Λέοντα πριν την επίσκεψη Ρούμπιο στο Βατικανό και με φόντο τα πυρηνικά του Ιράν
Ο καθολικός ηγέτης «προτιμά να μιλά για το ότι είναι αποδεκτό το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε ο Τραμπ - «Εδώ και χρόνια η Εκκλησία έχει ταχθεί κατά όλων των πυρηνικών όπλων» απάντησε ο Ποντίφικας
Νέος κύκλος έντασης ξέσπασε ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Πάπα Λέοντα ΙΔ', με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή, καθώς επίκειται η αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό.
Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη για τον Ρούμπιο, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι καθολικοί και θεωρούνται πιθανοί υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η δημόσια σύγκρουση του Τραμπ με τον Ποντίφικα εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει ένα σημαντικό τμήμα των καθολικών ψηφοφόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης σε δημοσιογράφους έξω από την κατοικία του κοντά στη Ρώμη, ο Πάπας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να κηρύσσει την ειρήνη, απαντώντας εμμέσως στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.
Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει τη Δευτέρα ότι ο καθολικός ηγέτης «προτιμά να μιλά για το ότι είναι αποδεκτό το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό».
Η νέα αυτή αντιπαράθεση αποτελεί συνέχεια της δημόσιας διαμάχης που ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, Πάπα Φραγκίσκο, ο Λέων ΙΔ είχε αποφύγει σε μεγάλο βαθμό την άμεση πολιτική αντιπαράθεση μετά την εκλογή του στον παπικό θρόνο τον Μάιο του περασμένου έτους.
Η ανάρτηση Τραμπ και η αντίδραση του Βατικανού
Η στάση αυτή άλλαξε τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ δημοσίευσε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, προειδοποιώντας ότι «ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» αν το Ιράν δεν υποκύψει στις αμερικανικές απαιτήσεις.
Ο Πάπας τοποθετήθηκε δημόσια κατά του πολέμου, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω κλιμάκωση της κριτικής από τον Αμερικανό πρόεδρο.
Τότε, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε πάρει θέση υπέρ του Ποντίφικα, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις δηλώσεις Τραμπ εναντίον του. Ο Τζέι Ντι Βανς, που ασπάστηκε πρόσφατα τον καθολικισμό, είχε υπερασπιστεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι ο Πάπας θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός στις δημόσιες τοποθετήσεις του.
Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της έντασης, υποστηρίζοντας ότι το ταξίδι του στο Βατικανό είχε προγραμματιστεί πριν από την έναρξη της διαμάχης.
«Η Εκκλησία είναι κατά όλων των πυρηνικών όπλων»
Στις δηλώσεις του από το Καστέλ Γκαντόλφο, ο Πάπας υπενθύμισε ότι «εδώ και χρόνια η Εκκλησία έχει ταχθεί κατά όλων των πυρηνικών όπλων, επομένως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ’ αυτού».
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η αποστολή της Εκκλησίας είναι να διακηρύσσει το Ευαγγέλιο και να κηρύσσει την ειρήνη», προσθέτοντας: «Αν κάποιος θέλει να με επικρίνει επειδή κηρύσσω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει με ειλικρίνεια».
Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στον ραδιοφωνικό παραγωγό Χιου Χιούιτ, επέμεινε στην επίθεσή του κατά του Ποντίφικα.
«Πιστεύω ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολύ κόσμο. Αλλά μάλλον, αν εξαρτάται από τον Πάπα, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό το Ιράν να διαθέτει πυρηνικό όπλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
