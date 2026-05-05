Ο Τραμπ παραδίδει μαθήματα χορού αλά... YMCA στην αυλή του Λευκού Οίκου, δείτε βίντεο
Ο Τραμπ παραδίδει μαθήματα χορού αλά... YMCA στην αυλή του Λευκού Οίκου, δείτε βίντεο
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα που επαναφέρει το «Προεδρικό Τεστ Φυσικής Κατάστασης» στα σχολεία και δήλωσε ότι γυμνάζεται το πολύ ένα λεπτό την ημέρα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε σήμερα ότι ασκείται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα, την ώρα που υπέγραφε διάταγμα με το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται.
«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ. Αν είμαι τυχερός», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει το διάταγμα που επαναφέρει το «Προεδρικό Τεστ Φυσικής Κατάστασης» στα σχολεία. Ο πρόεδρος, που είναι λάτρης του γκολφ, αυτοσαρκάστηκε επίσης για τις μετακινήσεις του με τα «μπάγκις», τα αυτοκινητάκια που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα γκολφ.
Λίγη ώρα αργότερα αργότερα βρέθηκε στην αυλή του Λευκού οίκου όπου φρόντισε να παραδώσει στους μικρούς μαθητές μαθήματα χορού... αλά YMCA (Trump dance).
Οι δηλώσεις αυτές ωστόσο αναζωπύρωσαν τις εικασίες για την υγεία του Τραμπ, του γηραιότερου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τον επόμενο μήνα θα κλείσει τα 80 του χρόνια. Το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ φάνηκε να έχει μώλωπες στα χέρια, πρησμένα πόδια και να αποκοιμιέται δημοσίως.
Ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι αυτά τα συμπτώματα οφείλονται σε ένα αγγειακό πρόβλημα του προέδρου και στην υπερβολική χρήση ασπιρίνης.
Ο Τραμπ καυχιέται συχνά για τη φυσική του κατάσταση, συγκρίνοντάς την με εκείνη του Δημοκρατικού προκατόχου του, του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα του 2024 λόγω προβλημάτων υγείας.
Οι παίκτες του γκολφ Γκάρι Πλέιερ και Μπράισον Ντεσαμπό ήταν παρόντες στην υπογραφή του διατάγματος, καθώς και πολλοί μαθητές που φάνηκαν απορημένοι όταν ο πρόεδρος άρχισε να αναφέρεται σε άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και μια μακροσκελής περιγραφή των θανάτων διαδηλωτών στο Ιράν.
«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ. Αν είμαι τυχερός», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει το διάταγμα που επαναφέρει το «Προεδρικό Τεστ Φυσικής Κατάστασης» στα σχολεία. Ο πρόεδρος, που είναι λάτρης του γκολφ, αυτοσαρκάστηκε επίσης για τις μετακινήσεις του με τα «μπάγκις», τα αυτοκινητάκια που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα γκολφ.
Λίγη ώρα αργότερα αργότερα βρέθηκε στην αυλή του Λευκού οίκου όπου φρόντισε να παραδώσει στους μικρούς μαθητές μαθήματα χορού... αλά YMCA (Trump dance).
SPOTTED: PRESIDENT TRUMP TEACHING THE TRUMP DANCE ON THE SOUTH LAWN 🇺🇸 pic.twitter.com/oDrjneBbd7— The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026
Οι δηλώσεις αυτές ωστόσο αναζωπύρωσαν τις εικασίες για την υγεία του Τραμπ, του γηραιότερου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τον επόμενο μήνα θα κλείσει τα 80 του χρόνια. Το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ φάνηκε να έχει μώλωπες στα χέρια, πρησμένα πόδια και να αποκοιμιέται δημοσίως.
Ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι αυτά τα συμπτώματα οφείλονται σε ένα αγγειακό πρόβλημα του προέδρου και στην υπερβολική χρήση ασπιρίνης.
Ο Τραμπ καυχιέται συχνά για τη φυσική του κατάσταση, συγκρίνοντάς την με εκείνη του Δημοκρατικού προκατόχου του, του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα του 2024 λόγω προβλημάτων υγείας.
Οι παίκτες του γκολφ Γκάρι Πλέιερ και Μπράισον Ντεσαμπό ήταν παρόντες στην υπογραφή του διατάγματος, καθώς και πολλοί μαθητές που φάνηκαν απορημένοι όταν ο πρόεδρος άρχισε να αναφέρεται σε άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και μια μακροσκελής περιγραφή των θανάτων διαδηλωτών στο Ιράν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα