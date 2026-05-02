Ο ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι προκάλεσε ζημιές σε μοναστήρι στον νότιο Λίβανο

Γαλλική καθολική οργάνωση τόνισε ότι ο στρατός κατέστρεψε μοναστήρι που ανήκει σε ελληνοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα

Δυνάμεις των IDF προκάλεσαν ζημιές σε «θρησκευτικό κτίριο» στο νότιο Λίβανο, με γαλλική καθολική ένωση να καταδικάζει την, όπως υποστηρίζει, «σκόπιμη ενέργεια» που είχε στόχο ένα μοναστήρι.



Ο στρατός τόνισε ότι ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο χωριό Γιαρούν προκάλεσαν ζημιές σε ένα κτίριο σε έναν θρησκευτικό χώρο, ενώ παράλληλα διέλυσαν αυτό που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε «τρομοκρατική υποδομή» στην περιοχή.



«Δεν υπήρχε κανένα ορατό σημάδι που να υποδείκνυε ότι επρόκειτο για θρησκευτικό κτίριο. Μόλις αναγνωρίστηκαν σαφή διακριτικά χαρακτηριστικά σε ένα άλλο κτίριο στο χώρο, [ισραηλινές] δυνάμεις ενήργησαν για να αποτρέψουν περαιτέρω ζημιές στο χώρο», δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ.



Το επίσημο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε την Παρασκευή ότι ο ισραηλινός στρατός προκάλεσε καταστροφές στη Γιαρούν, μεταξύ άλλων σε μοναστήρι, σε ιδιωτικό σχολείο, σε κατοικίες και καταστημάτων.



Ο Αντραΐ δικαιολόγησε την παρουσία του στρατού στην περιοχή λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευε πυραύλους προς το Ισραήλ από το σημείο.



Η γαλλική καθολική οργάνωση «Το Εργο της Ανατολής» τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι ο στρατός κατέστρεψε ένα μοναστήρι στο Γιαρούν που ανήκει στις Αδελφές Σαλβατοριανές, «ένα ελληνοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα που υποστηρίζει η οργάνωση».



Η οργάνωση κατήγγειλε την ενέργεια αυτή ως «σκόπιμη πράξη καταστροφής ενός τόπου λατρείας και συστηματική καταστροφή κατοικιών στο νότιο Λίβανο με στόχο την αποτροπή της επιστροφής του άμαχου πληθυσμού».



Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, αρνήθηκε ότι το κτίριο, που περιγράφεται ως «μοναστήρι», έχει καταστραφεί, συνοδεύοντας την ανακοίνωσή του με μια φωτογραφία ενός διώροφου κτιρίου.



Το περιστατικό έρχεται λίγες μέρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ποινή φυλάκισης ενός μηνός για δύο από τους στρατιώτες του που βανδάλισαν ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού σε ένα άλλο χωριό στο νότιο Λίβανο.