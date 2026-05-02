Ο ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι προκάλεσε ζημιές σε μοναστήρι στον νότιο Λίβανο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Λίβανος Μοναστήρι

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι προκάλεσε ζημιές σε μοναστήρι στον νότιο Λίβανο

Γαλλική καθολική οργάνωση τόνισε ότι ο στρατός κατέστρεψε μοναστήρι που ανήκει σε ελληνοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι προκάλεσε ζημιές σε μοναστήρι στον νότιο Λίβανο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Δυνάμεις των IDF προκάλεσαν ζημιές σε «θρησκευτικό κτίριο» στο νότιο Λίβανο, με γαλλική καθολική ένωση να καταδικάζει την, όπως υποστηρίζει, «σκόπιμη ενέργεια» που είχε στόχο ένα μοναστήρι.

Ο στρατός τόνισε ότι ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο χωριό Γιαρούν προκάλεσαν ζημιές σε ένα κτίριο σε έναν θρησκευτικό χώρο, ενώ παράλληλα διέλυσαν αυτό που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε «τρομοκρατική υποδομή» στην περιοχή.

«Δεν υπήρχε κανένα ορατό σημάδι που να υποδείκνυε ότι επρόκειτο για θρησκευτικό κτίριο. Μόλις αναγνωρίστηκαν σαφή διακριτικά χαρακτηριστικά σε ένα άλλο κτίριο στο χώρο, [ισραηλινές] δυνάμεις ενήργησαν για να αποτρέψουν περαιτέρω ζημιές στο χώρο», δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Το επίσημο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε την Παρασκευή ότι ο ισραηλινός στρατός προκάλεσε καταστροφές στη Γιαρούν, μεταξύ άλλων σε μοναστήρι, σε ιδιωτικό σχολείο, σε κατοικίες και καταστημάτων.

Ο Αντραΐ δικαιολόγησε την παρουσία του στρατού στην περιοχή λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευε πυραύλους προς το Ισραήλ από το σημείο.

Η γαλλική καθολική οργάνωση «Το Εργο της Ανατολής» τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι ο στρατός κατέστρεψε ένα μοναστήρι στο Γιαρούν που ανήκει στις Αδελφές Σαλβατοριανές, «ένα ελληνοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα που υποστηρίζει η οργάνωση».

Η οργάνωση κατήγγειλε την ενέργεια αυτή ως «σκόπιμη πράξη καταστροφής ενός τόπου λατρείας και συστηματική καταστροφή κατοικιών στο νότιο Λίβανο με στόχο την αποτροπή της επιστροφής του άμαχου πληθυσμού».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, αρνήθηκε ότι το κτίριο, που περιγράφεται ως «μοναστήρι», έχει καταστραφεί, συνοδεύοντας την ανακοίνωσή του με μια φωτογραφία ενός διώροφου κτιρίου.

Το περιστατικό έρχεται λίγες μέρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ποινή φυλάκισης ενός μηνός για δύο από τους στρατιώτες του που βανδάλισαν ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού σε ένα άλλο χωριό στο νότιο Λίβανο.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης