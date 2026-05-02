Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Ο ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι προκάλεσε ζημιές σε μοναστήρι στον νότιο Λίβανο
Γαλλική καθολική οργάνωση τόνισε ότι ο στρατός κατέστρεψε μοναστήρι που ανήκει σε ελληνοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα
Ο στρατός τόνισε ότι ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο χωριό Γιαρούν προκάλεσαν ζημιές σε ένα κτίριο σε έναν θρησκευτικό χώρο, ενώ παράλληλα διέλυσαν αυτό που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε «τρομοκρατική υποδομή» στην περιοχή.
🇮🇱🇱🇧 Israel demolished a monastery and a nuns' school in the Lebanese village of Yaroun. Soldiers were filmed manually laying explosives inside religious buildings.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 1, 2026
At least 9 religious sites gone across the border villages. Churches. Mosques. Roman-era shrines on UNESCO's… https://t.co/ekD0OnQUtr pic.twitter.com/fUHrWiwDHk
Το επίσημο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε την Παρασκευή ότι ο ισραηλινός στρατός προκάλεσε καταστροφές στη Γιαρούν, μεταξύ άλλων σε μοναστήρι, σε ιδιωτικό σχολείο, σε κατοικίες και καταστημάτων.
Ο Αντραΐ δικαιολόγησε την παρουσία του στρατού στην περιοχή λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευε πυραύλους προς το Ισραήλ από το σημείο.
Η γαλλική καθολική οργάνωση «Το Εργο της Ανατολής» τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι ο στρατός κατέστρεψε ένα μοναστήρι στο Γιαρούν που ανήκει στις Αδελφές Σαλβατοριανές, «ένα ελληνοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα που υποστηρίζει η οργάνωση».
Η οργάνωση κατήγγειλε την ενέργεια αυτή ως «σκόπιμη πράξη καταστροφής ενός τόπου λατρείας και συστηματική καταστροφή κατοικιών στο νότιο Λίβανο με στόχο την αποτροπή της επιστροφής του άμαχου πληθυσμού».
🚨 FAKE NEWS— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 2, 2026
Claims that a monastery in Yaroun in South Lebanon was “demolished” are false. The site is intact and safe.
Spreading unverified reports like this is reckless, fuels unnecessary tension, and distorts the reality on the ground.
Hezbollah has repeatedly used… pic.twitter.com/8k4dqaD1zK
Το περιστατικό έρχεται λίγες μέρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ποινή φυλάκισης ενός μηνός για δύο από τους στρατιώτες του που βανδάλισαν ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού σε ένα άλλο χωριό στο νότιο Λίβανο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr