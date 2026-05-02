Τουρκία: Άνδρας έφαγε μισό κιλό καυτερές πιπεριές και κατέκτησε την πρώτη θέση σε διαγωνισμό φαγητού, δείτε βίντεο
Σε ένα τοπικό φεστιβάλ στην Αττάλεια, στη νότια Τουρκία, ένας άνδρας κατέκτησε για άλλη μια φορά την πρώτη θέση, αφού κατάφερε να φάει 474 γραμμάρια καυτερών πιπεριών σε μόλις τρία λεπτά, ξεχωρίζοντας σε έναν διαγωνισμό που έθεσε σε δοκιμασία τόσο την αντοχή όσο και την ανεκτικότητα στην ακραία πικάντικη γεύση.

Ο διαγωνισμός φαγητού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 27ου αγροτικού φεστιβάλ στην Κουμλούκα, μια παράκτια περιοχή γνωστή για τις γεωργικές της δραστηριότητες. Συνολικά, 39 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες, ανταγωνίστηκαν για να καταναλώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες καυτερές πιπεριές εντός αυστηρού χρονικού περιορισμού τριών λεπτών.

Πριν την εκκίνηση του διαγωνισμού, οι διοργανωτές μοίρασαν ντομάτες και ένα κρύο ρόφημα γιαουρτιού για να μειώσουν την ένταση των πιπεριών.

Δείτε βίντεο:

Καθώς ο διαγωνισμός προχωρούσε, οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν δυσκολίες, με αρκετούς να εμφανίζουν δάκρυα στα μάτια και ερυθρότητα. Παρά τη δυσκολία, ωστόσο, συνέχισαν να πιέζουν τον εαυτό τους για να καταναλώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πιπεριές.

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο Τζελάλ Ντεμίρ αναδείχθηκε νικητής για δεύτερη συνεχή χρονιά, καταναλώνοντας 474 γραμμάρια, ακολουθούμενος από τον Γιέτκιν Τούντσερ με 370 γραμμάρια και τον Μεχμέτ Γιλμάζ με 286 γραμμάρια. Στην κατηγορία γυναικών, η Ναζίμε Σαλτίκ κέρδισε την πρώτη θέση με 146 γραμμάρια.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι ο διαγωνισμός καυτερών πιπεριών έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος του φεστιβάλ και προσελκύει ολοένα και περισσότερους θεατές κάθε χρόνο. Ο Τζελάλ Ντεμίρ δήλωσε μετά τη νίκη του: «Περιμένω πάντα με ανυπομονησία τον διαγωνισμό με τις καυτερές πιπεριές και συμμετέχω κάθε χρόνο. Με αυτή την νίκη, έγινα πρωταθλητής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ευχαριστώ όλους όσοι διοργάνωσαν αυτήν την εκδήλωση».

Η Ναζίμε Σαλτίκ, από την πλευρά της, επεσήμανε την προσωπική της προτίμηση για τα καυτερά φαγητά, εξηγώντας ότι τα συμπεριλαμβάνει συχνά στα γεύματά της.

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι διαγωνιζόμενοι με τις καλύτερες επιδόσεις τιμήθηκαν με μετάλλια και χρυσά βραβεία από τους τοπικούς αξιωματούχους.
