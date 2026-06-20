Οι ΗΠΑ απαντούν στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: Αυξημένη η κίνηση, έχουν μεταφερθεί πάνω από 17 εκατ. βαρέλια
Οι ΗΠΑ απαντούν στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: Αυξημένη η κίνηση, έχουν μεταφερθεί πάνω από 17 εκατ. βαρέλια
H κεντρική αμερικανική διοίκηση (CENTCOM) απάντησε στους ισχυρισμούς των Ιρανών ότι έχουν κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ με ανακοίνωση που αναφέρει ότι η κίνηση έχει αυξηθεί με πάνω από 55 εμπορικά πλοία σήμερα
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ αυξήθηκε σήμερα, διαψεύδοντας εμμέσως ιρανικούς ισχυρισμούς περί κλεισίματος της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, σε μια περίοδο έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, η ασφαλής διέλευση από τη διεθνή υδάτινη οδό παρέμεινε ανεπηρέαστη, καθώς 55 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά, μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες φορτίων και πάνω από 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.
Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση υπογράμμισε επίσης ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν «παρούσες και σε εγρήγορση», προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των πτυχών των σχετικών συμφωνιών και η ομαλή λειτουργία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει, με την Τεχεράνη να επικαλείται ισραηλινές «εγκληματικές ενέργειες» στον Λίβανο και παραβιάσεις δεσμεύσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την εκεχειρία.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς από αυτά διέρχεται σημαντικό μέρος των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου, γεγονός που καθιστά κάθε ένταση στην περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη για τις αγορές ενέργειας και τη διεθνή ασφάλεια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, η ασφαλής διέλευση από τη διεθνή υδάτινη οδό παρέμεινε ανεπηρέαστη, καθώς 55 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά, μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες φορτίων και πάνω από 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.
Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση υπογράμμισε επίσης ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν «παρούσες και σε εγρήγορση», προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των πτυχών των σχετικών συμφωνιών και η ομαλή λειτουργία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
June 20, 2026
Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει, με την Τεχεράνη να επικαλείται ισραηλινές «εγκληματικές ενέργειες» στον Λίβανο και παραβιάσεις δεσμεύσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την εκεχειρία.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς από αυτά διέρχεται σημαντικό μέρος των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου, γεγονός που καθιστά κάθε ένταση στην περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη για τις αγορές ενέργειας και τη διεθνή ασφάλεια.
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