Σκληρό βίντεο: Αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει εν ψυχρώ σκύλο μπροστά στην ιδιοκτήτριά του στο Λος Άντζελες

Ο σκύλος ακούγεται να ουρλιάζει μετά τους πρώτους πυροβολισμούς, πριν καταρρεύσει στο σημείο, ενώ η ιδιοκτήτριά του ξεσπά σε κραυγές σοκ.Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη δημόσια κατακραυγή, ενώ η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας χαρακτήρισε το συμβάν «σοκαριστικό και τραγικό», σημειώνοντας ότι έχει ήδη ζητήσει επανεξέταση των κανόνων εμπλοκής της αστυνομίας σε περιστατικά με ζώα.Από την πλευρά της, η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο σκύλος κινήθηκε επιθετικά προς τους αστυνομικούς, ενώ η ιδιοκτήτρια το αμφισβητεί, λέγοντας σε δηλώσεις της ότι το ζώο δεν έδειχνε απειλητική συμπεριφορά και απλώς πλησίασε προς το μέρος τους.Η δημοσιοποίηση του βίντεο έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ για τη χρήση θανατηφόρας βίας σε περιστατικά με κατοικίδια, ενώ σε διαδικτυακή καμπάνια συγκεντρώθηκαν πάνω από 214.000 δολάρια για τα έξοδα αποτέφρωσης και νομικής υποστήριξης της οικογένειας.