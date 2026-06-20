Σε τεχνικό επίπεδο οι συζητήσεις ΗΠΑ - Ιράν αύριο στην Ελβετία, λέει το Πακιστάν
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Σε τεχνικό επίπεδο οι συζητήσεις ΗΠΑ - Ιράν αύριο στην Ελβετία, λέει το Πακιστάν

Σύμφωνα με την πακιστανική πλευρά, στη διαδικασία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι τόσο του Πακιστάν όσο και του Κατάρ, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές, μαζί με αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν

Σε τεχνικό επίπεδο οι συζητήσεις ΗΠΑ - Ιράν αύριο στην Ελβετία, λέει το Πακιστάν
Τεχνικού επιπέδου συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Μπουρνγκενστοκ της Ελβετίας στις 21 Ιουνίου και εντάσσονται στη συνέχεια της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με την πακιστανική διπλωματία, στη διαδικασία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι τόσο του Πακιστάν όσο και του Κατάρ, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές, μαζί με αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.


Οι συνομιλίες χαρακτηρίζονται τεχνικού επιπέδου και στοχεύουν στην εφαρμογή των όρων της συμφωνίας που, όπως αναφέρεται, αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο διαμεσολαβήσεων, με το Ισλαμαμπάντ να υπογραμμίζει τον ρόλο του στη διευκόλυνση επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

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