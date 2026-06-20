Σε τεχνικό επίπεδο οι συζητήσεις ΗΠΑ - Ιράν αύριο στην Ελβετία, λέει το Πακιστάν

Σύμφωνα με την πακιστανική πλευρά, στη διαδικασία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι τόσο του Πακιστάν όσο και του Κατάρ, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές, μαζί με αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν