Στους 4.057 ανέρχονται οι νεκροί στο Λίβανο από ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Ισραήλ Επιθέσεις Χεζμπολάχ Νεκροί

Στους 4.057 ανέρχονται οι νεκροί στο Λίβανο από ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου

Ανάμεσα στους νεκρούς, 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

Στους 4.057 ανέρχονται οι νεκροί στο Λίβανο από ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου
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Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 4.057 από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

Ανάμεσα στους νεκρούς, 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.



Στον απολογισμό περιλαμβάνονται 83 άνθρωποι που σκοτώθηκαν χθες κατά τις μαζικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, κατά τις οποίες τραυματίσθηκαν 141 άνθρωποι, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου
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