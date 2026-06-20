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Στους 4.057 ανέρχονται οι νεκροί στο Λίβανο από ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου
Στους 4.057 ανέρχονται οι νεκροί στο Λίβανο από ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου
Ανάμεσα στους νεκρούς, 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 4.057 από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.
Ανάμεσα στους νεκρούς, 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.
Στον απολογισμό περιλαμβάνονται 83 άνθρωποι που σκοτώθηκαν χθες κατά τις μαζικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, κατά τις οποίες τραυματίσθηκαν 141 άνθρωποι, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου
Ανάμεσα στους νεκρούς, 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.
#Lebanonnews: #Lebanon's health ministry said Saturday that #Israeli attacks since March 2 had reached 4,057 dead, including 135 health and emergency workers, and 12,121 people wounded.https://t.co/msIyguZeTR— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) June 20, 2026
Στον απολογισμό περιλαμβάνονται 83 άνθρωποι που σκοτώθηκαν χθες κατά τις μαζικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, κατά τις οποίες τραυματίσθηκαν 141 άνθρωποι, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου
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