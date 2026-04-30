«Δώρο» Τραμπ στη Βρετανία μετά την επίσκεψη Καρόλου και Καμίλας: Αίρει δασμούς σε ουίσκι και μπέρμπον
Ο βασιλιάς και η βασίλισσα με έβαλαν να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν ήταν σε θέση να κάνει, χωρίς καν να μου το ζητήσουν, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα άρει τους δασμούς και τους περιορισμούς στο ουίσκι και το μπέρμπον «προς τιμήν του βασιλιά και της βασίλισσας», μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Καρόλου και της Καμίλα στις ΗΠΑ.
Λίγο μετά την αποχαιρετιστήρια συνάντηση του βασιλικού ζεύγους με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός έγραψε στο Truth Social: «Προς τιμήν του βασιλιά και της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι μόλις αποχώρησαν από τον Λευκό Οίκο και σύντομα θα επιστρέψουν στην υπέροχη χώρα τους, θα καταργήσω τους δασμούς και τους περιορισμούς που επιβάλλονται στο ουίσκι και σχετίζονται με τη δυνατότητα της Σκωτίας να συνεργάζεται με την Πολιτεία του Κεντάκι στον τομέα του ουίσκι και του μπέρμπον, δύο πολύ σημαντικές βιομηχανίες τόσο στη Σκωτία όσο και στο Κεντάκι».
«Οι άνθρωποι ήθελαν να το κάνουν αυτό εδώ και πολύ καιρό, καθώς υπήρχε έντονη διακρατική εμπορική δραστηριότητα, ειδικά σε σχέση με τα ξύλινα βαρέλια που χρησιμοποιούνταν. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα με έβαλαν να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν ήταν σε θέση να κάνει, χωρίς καν να μου το ζητήσουν! Είναι μεγάλη τιμή που τους έχουμε και τους δύο στις ΗΠΑ», κατέληξε στην ανάρτησή του.
