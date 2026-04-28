Ο γιος του Ινδού μεγιστάνα Αμπάνι προσφέρει καταφύγιο στους ιπποπόταμους του Εσκομπάρ
Ο γιος του Ινδού μεγιστάνα Αμπάνι προσφέρει καταφύγιο στους ιπποπόταμους του Εσκομπάρ
Ο Ανάντ Αμπάνι, γνωστοποίησε ότι υπέβαλε επίσημο αίτημα στην κολομβιανή κυβέρνηση να παγώσει την εκτέλεση της απόφασης θανάτωσης των ζώων
Ο γιος του Ινδού δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι προσφέρθηκε σήμερα να διασώσει τους ιπποπόταμους, απογόνους εκείνων που εισήγαγε στην Κολομβία ο βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, ώστε να αποτρέψει την ευθανασία τους.
Ο Ανάντ Αμπάνι, γνωστοποίησε ότι υπέβαλε επίσημο αίτημα στην κολομβιανή κυβέρνηση να παγώσει την εκτέλεση της απόφασης θανάτωσης των ζώων, τα οποία έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε ποτάμια αυτής της χώρας της Νότιας Αμερικής.
Ο Ανάντ Αμπάνι ζήτησε άδεια να «μεταφέρει» τα 80 ζώα με «ασφαλή» τρόπο στον ζωολογικό κήπο Βαντάρα, που βρίσκεται στο δυτικό ινδικό κρατίδιο Γκουτζαράτ.
Ειδικοί προστασίας της άγριας ζωής έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την μαζική εισροή ζώων στον ζωολογικό κήπο αυτό, ιδίως την εισαγωγή ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.
Τη δεκαετία του 1980, στην Κολομβία, ο Πάμπλο Εσκομπάρ είχε φέρει ένα ζευγάρι ιπποπόταμων στον προσωπικό του ζωολογικό κήπο στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της χώρας.
Μετά τον θάνατό του το 1993 και την κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων, τα θηλαστικά έμειναν χωρίς επίβλεψη και άρχισαν να αναπαράγονται. Ορισμένα από αυτά επιτίθενται σε ψαράδες στον ποταμό Μαγδαλένα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Κολομβίας.
Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος του προέδρου του ομίλου Reliance Industries, έχει πει ότι έχει υποβάλει ένα λεπτομερές σχέδιο για να προσφέρει ένα νέο σπίτι σε αυτά τα ζώα.
Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει την αιχμαλώτιση και μεταφορά των ιπποπόταμων, υπό την επίβλεψη κτηνιάτρων καθώς και τη δημιουργία «ενός ειδικά σχεδιασμένου, νατουραλιστικού βιότοπου» για τα θηλαστικά, σύμφωνα με δελτίο τύπου.
«Η Βαντάρα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, την υποδομή και την αποφασιστικότητα για να υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια, εξ ολοκλήρου υπό τις συνθήκες της Κολομβίας», τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας: Αυτοί οι ιπποπόταμοι «είναι όντα με ευαισθησία και αν έχουμε την ικανότητα να τα σώσουμε μέσω μιας ασφαλούς και ανθρώπινης λύσης, έχουμε την ευθύνη να προσπαθήσουμε».
Ο Ανάντ Αμπάνι, γνωστοποίησε ότι υπέβαλε επίσημο αίτημα στην κολομβιανή κυβέρνηση να παγώσει την εκτέλεση της απόφασης θανάτωσης των ζώων, τα οποία έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε ποτάμια αυτής της χώρας της Νότιας Αμερικής.
Ο Ανάντ Αμπάνι ζήτησε άδεια να «μεταφέρει» τα 80 ζώα με «ασφαλή» τρόπο στον ζωολογικό κήπο Βαντάρα, που βρίσκεται στο δυτικό ινδικό κρατίδιο Γκουτζαράτ.
Ο ζωολογικός κήπος αυτός αυτοαποκαλείται «ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διάσωσης, φροντίδας και διατήρησης άγριας ζωής στον κόσμο». Μεταξύ άλλων ζώων, φιλοξενεί ήδη εκατοντάδες ελέφαντες, 50 αρκούδες, 160 τίγρεις, 200 λιοντάρια, 250 λεοπαρδάλεις και 900 κροκόδειλους, σύμφωνα με την Κεντρική Αρχή Ζωολογικών Κήπων της Ινδίας.
Anant Mukesh Ambani offered on Tuesday to take #hippos descended from those introduced to Colombia by drug kingpin Pablo Escobar, rather than have the animals killed. #AnantAmbani said he had formally requested the Colombian government to stay a decision to kill the animals.…— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) April 28, 2026
Ειδικοί προστασίας της άγριας ζωής έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την μαζική εισροή ζώων στον ζωολογικό κήπο αυτό, ιδίως την εισαγωγή ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.
Τη δεκαετία του 1980, στην Κολομβία, ο Πάμπλο Εσκομπάρ είχε φέρει ένα ζευγάρι ιπποπόταμων στον προσωπικό του ζωολογικό κήπο στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της χώρας.
Μετά τον θάνατό του το 1993 και την κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων, τα θηλαστικά έμειναν χωρίς επίβλεψη και άρχισαν να αναπαράγονται. Ορισμένα από αυτά επιτίθενται σε ψαράδες στον ποταμό Μαγδαλένα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Κολομβίας.
Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος του προέδρου του ομίλου Reliance Industries, έχει πει ότι έχει υποβάλει ένα λεπτομερές σχέδιο για να προσφέρει ένα νέο σπίτι σε αυτά τα ζώα.
Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει την αιχμαλώτιση και μεταφορά των ιπποπόταμων, υπό την επίβλεψη κτηνιάτρων καθώς και τη δημιουργία «ενός ειδικά σχεδιασμένου, νατουραλιστικού βιότοπου» για τα θηλαστικά, σύμφωνα με δελτίο τύπου.
«Η Βαντάρα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, την υποδομή και την αποφασιστικότητα για να υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια, εξ ολοκλήρου υπό τις συνθήκες της Κολομβίας», τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας: Αυτοί οι ιπποπόταμοι «είναι όντα με ευαισθησία και αν έχουμε την ικανότητα να τα σώσουμε μέσω μιας ασφαλούς και ανθρώπινης λύσης, έχουμε την ευθύνη να προσπαθήσουμε».
