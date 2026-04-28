Η ιστορική καρφίτσα της Ελισάβετ Β΄ που έκλεψε τις εντυπώσεις στην επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στις ΗΠΑ
Το κόσμημα του οίκου Cartier απεικονίζει τη βρετανική και την αμερικανική σημαία συμβολίζοντας τους δεσμούς των δύο εθνών

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια υποδέχθηκαν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στο νότιο περιστύλιο του Λευκού Οίκου, κατά την πρώτη ημέρα της τετραήμερης επίσημης επίσκεψής τους στις ΗΠΑ.

Η πρώτη κυρία εντυπωσίασε με ένα custom-made σύνολο σε παστέλ κίτρινη απόχρωση δια χειρός 'Ανταμ Λίπς. Πρόκειται για έναν από τους αγαπημένους Αμερικανούς σχεδιαστές της Μελάνια Τραμπ φημισμένος για τις κομψές, μινιμαλιστικές δημιουργίες του. Το σύνολο περιλάμβανε ένα σταυρωτό μεσάτο σακάκι και μία φούστα σε κλασική γραμμή μέχρι το γόνατο ενώ η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με γόβες Manolo Blahnik BB, μία κλασική επιλογή που αποτελεί σήμα κατατεθέν της προσωπικής της γκαρνταρόμπας.



Από την πλευρά της, η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε ένα λευκό σιφόν φόρεμα με μαύρες κεντημένες λεπτομέρειες της βρετανίδας σχεδιάστριας 'Αννα Βάλενταϊν, η οποία είχε δημιουργήσει και το νυφικό της το 2005. Η εμφάνιση αποτέλεσε μια γρήγορη αλλαγή από το ροζ παλτό Dior που φορούσε νωρίτερα κατά την προσγείωσή της στο αεροδρόμιο Joint Base Andrews στο Μέριλαντ της Ουάσινγκτον.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επιλογή της συζύγου του Βρετανού μονάρχη να στολίσει το ροζ παλτό της με μια ιστορική καρφίτσα του οίκου Cartier, η οποία ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Σύμφωνα με το βρετανικό Hello! το κόσμημα απεικονίζει τη βρετανική και την αμερικανική σημαία συμβολίζοντας τους δεσμούς των δύο εθνών. Είναι κατασκευασμένη από πλατίνα και διακοσμημένη με ρουμπίνια, σμαράγδια και διαμάντια ενώ προσφέρθηκε ως δώρο στην Ελισάβετ Β' το 1957, κατά την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, σε γεύμα που παρέθεσε ο τότε δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρόμπερτ Φ. Βάγκνερ Τζούνιορ (Robert F. Wagner Jr).
Cut The Rope

