Οι αρχές της Λιθουανίας συνδέουν ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών με απόπειρες δολοφονίας στο Βίλνιους, 13 κατηγορούμενοι

Οι αστυνομικές έρευνες οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές του περασμένου έτους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσοι επεδίωκαν τις δολοφονίες, ενεργούσαν προς το συμφέρον της GRU





Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές έρευνες οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές του περασμένου έτους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσοι επεδίωκαν τις δολοφονίες, ενεργούσαν προς το συμφέρον της GRU, δήλωσε ο Μπρίγκινας.







У справі про підготовку вбивства проукраїнського активіста у Литві – вже 13 підозрюванихhttps://t.co/qKBR1zoKBb pic.twitter.com/2kYeC27bfe — Європейська правда / European Pravda (@EuropeanPravda) April 27, 2026

Αρνείται τις κατηγορίες η Μόσχα Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας το οποίο έχει σχέση με την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα, το οποίο εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Μόσχα αρνείται συνεχώς τους ισχυρισμούς ότι εμπλέκεται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις είτε σε κάποια ευρύτερη εκστρατεία δολιοφθοράς που συμπεριλαμβάνουν εμπρηστικές επιθέσεις με στόχο την αποσταθεροποίηση των συμμάχων της Ουκρανίας.



Η ομάδα προτίθονταν να σκοτώσει έναν Λιθουανό και έναν Ρώσο

Πραγματοποιούσε εράνους για την Ουκρανία Οι ύποπτοι, κάποιοι από τους οποίους συνελήφθησαν στη Λιθουανία τον Μάρτιο, κατηγορήθηκαν για απόπειρα δολοφονίας ενός Λιθουανού ακτιβιστή που πραγματοποιούσε εράνους για την Ουκρανία και ενός Ρώσου υπηκόου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο Ρώσος πολίτης είναι ένας διαφωνών και ακτιβιστής για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Μπασκιρίων, μιας μειονότητας που ζει στην Ρωσία και στον οποίο έχει δοθεί άσυλο στην Λιθουανία.



Κλείσιμο



Οι ίδιοι ύποπτοι πιστεύεται επίσης από την αστυνομία ότι βρίσκονται πίσω από εμπρηστική επίθεση σε στρατιωτικό εξοπλισμό με προορισμό την Ουκρανία στη Βουλγαρία και κατασκοπεία εναντίον του ελληνικού στρατού, πρόσθεσε.



Δεν κατέστη άμεσα σαφές ποιοι θα αναλάβουν την υπεράσπιση της υπόθεσή τους.



Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας Τα ονόματα των δικηγόρων που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση της ομάδας των κατηγορουμένων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, επομένως δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί τους για σχόλια.



Η λιθουανική αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε 13 άτομα από διάφορες χώρες για δύο απόπειρες δολοφονίας στο Βίλνιους, οι οποίες συνδέονται με την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU της Ρωσίας , δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων της Λιθουανίας , Σαούλιους Μπρίγκινας.Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές έρευνες οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές του περασμένου έτους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσοι επεδίωκαν τις δολοφονίες, ενεργούσαν προς το συμφέρον της GRU, δήλωσε ο Μπρίγκινας.Η ουκρανική αστυνομία σε σημερινή της ανακοίνωση αναφέρει ότι η ίδια ομάδα ατόμων, την οποία χαρακτήρισε ως ένα «ρωσικό δίκτυο πληροφοριών», επιχείρησε επίσης να δολοφονήσει Ουκρανούς δημοσιογράφους και έναν αξιωματικό της υπηρεσίας πληροφοριών.Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας το οποίο έχει σχέση με την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα, το οποίο εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Μόσχα αρνείται συνεχώς τους ισχυρισμούς ότι εμπλέκεται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις είτε σε κάποια ευρύτερη εκστρατεία δολιοφθοράς που συμπεριλαμβάνουν εμπρηστικές επιθέσεις με στόχο την αποσταθεροποίηση των συμμάχων της Ουκρανίας.Η ομάδα προτίθονταν να σκοτώσει έναν Λιθουανό και έναν ΡώσοΟι ύποπτοι, κάποιοι από τους οποίους συνελήφθησαν στη Λιθουανία τον Μάρτιο, κατηγορήθηκαν για απόπειρα δολοφονίας ενός Λιθουανού ακτιβιστή που πραγματοποιούσε εράνους για την Ουκρανία και ενός Ρώσου υπηκόου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο Ρώσος πολίτης είναι ένας διαφωνών και ακτιβιστής για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Μπασκιρίων, μιας μειονότητας που ζει στην Ρωσία και στον οποίο έχει δοθεί άσυλο στην Λιθουανία.«Είμαστε μάρτυρες ενός υβριδικού τύπου εγκλημάτων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εθνικής ασφάλειας και ατόμων που δραστηριοποιούνται για την υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε ο Μπρίγκινας στους δημοσιογράφους στο Βίλνιους.Οι ίδιοι ύποπτοι πιστεύεται επίσης από την αστυνομία ότι βρίσκονται πίσω από εμπρηστική επίθεση σε στρατιωτικό εξοπλισμό με προορισμό την Ουκρανία στη Βουλγαρία και κατασκοπεία εναντίον του ελληνικού στρατού, πρόσθεσε.Δεν κατέστη άμεσα σαφές ποιοι θα αναλάβουν την υπεράσπιση της υπόθεσή τους.Τα ονόματα των δικηγόρων που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση της ομάδας των κατηγορουμένων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, επομένως δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί τους για σχόλια.

Η Λιθουανία, που είναι γείτονας της Ρωσίας και μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναδειχθεί σε ένθερμο υποστηρικτή της Ουκρανίας και επικριτή της Ρωσίας και στους δύο οργανισμούς.



Η Λιθουανία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η GRU βρισκόταν πίσω από τις βομβιστικές επιθέσεις σε δέματα στην Ευρώπη και απόπειρα εμπρησμού σε ένα κατάστημα IKEA και σε ένα εργοστάσιο που προμηθεύει σαρωτές ραδιοσυχνοτήτων στον στρατό της Ουκρανίας.