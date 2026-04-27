Δείτε βίντεο: Ραλίστας στις ΗΠΑ κάνει τον γύρο του θριάμβου και ρίχνει το αμάξι του σε τοίχο
Δείτε βίντεο: Ραλίστας στις ΗΠΑ κάνει τον γύρο του θριάμβου και ρίχνει το αμάξι του σε τοίχο
Ο Κάρσον Χόσβαρ πανηγύρισε την πρώτη νίκη στην καριέρα του με ένα... ατύχημα που σίγουρα δεν θα ξεχάσει ποτέ
Με ένα μάλλον ασυνήθιστο τρόπο επέλεξε να γιορτάσει τη νίκη του οδηγός αγώνων NASCAR στις ΗΠΑ που κατάφερε κατά τους πανηγυρισμούς του να ρίξει το αμάξι του στον τοίχο της πίστας.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο Κάρσον Χόσβαρ, έχει ολοκληρώσει τον αγώνα του και πανηγυρίζει, κάνοντας τον πατροπαράδοτο γύρο του θριάμβου, την πρώτη νίκη στην καριέρα του στους αγώνες NASCAR που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο βίντεο, φαίνεται ο Χόσβαρ να έχει βγει ο μισός έξω από το αυτοκίνητο από το ανοιχτό παράθυρο, ενώ το αμάξι είναι εν κινήσει ευτυχώς όχι με μεγάλη ταχύτητα. Κι ενώ αρχικά κουνάει θριαμβευτικά τη γροθιά του και δείχνει ιδιαίτερα χαμογελαστός και χαρούμενος, ξαφνικά η ανησυχία ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του μιας και φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
Δείτε το βίντεο
Όντως, λίγα δευτερόλεπτα μετά το αμάξι παίρνει πορεία προς τον τοίχο της πίστας και σκάει σε αυτόν ευτυχώς όχι με μεγάλη ταχύτητα.
Ο Χόσβαρ δεν τραυματίστηκε από την πρόσκρουση, όμως στο σημείο έσπευσαν προληπτικά όχημα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο, ενώ μηχανικοί προσπαθούσαν να σβήσουν τη μηχανή του αυτοκινήτου για να το τραβήξουν πίσω.
Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη στην καριέρα του νεαρού ραλίστα ο οποίος μέχρι τον θρίαμβό του ήταν 77ος στην γενική κατάταξη.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο Κάρσον Χόσβαρ, έχει ολοκληρώσει τον αγώνα του και πανηγυρίζει, κάνοντας τον πατροπαράδοτο γύρο του θριάμβου, την πρώτη νίκη στην καριέρα του στους αγώνες NASCAR που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο βίντεο, φαίνεται ο Χόσβαρ να έχει βγει ο μισός έξω από το αυτοκίνητο από το ανοιχτό παράθυρο, ενώ το αμάξι είναι εν κινήσει ευτυχώς όχι με μεγάλη ταχύτητα. Κι ενώ αρχικά κουνάει θριαμβευτικά τη γροθιά του και δείχνει ιδιαίτερα χαμογελαστός και χαρούμενος, ξαφνικά η ανησυχία ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του μιας και φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
Δείτε το βίντεο
NASCAR driver won the race, celebrated by sticking out of the cockpit, and drove straight into the wall.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 27, 2026
Seconds before the crash the commentator: "He's a thinker."
Was clearly premature 😂pic.twitter.com/xv3RDUis1Z
Όντως, λίγα δευτερόλεπτα μετά το αμάξι παίρνει πορεία προς τον τοίχο της πίστας και σκάει σε αυτόν ευτυχώς όχι με μεγάλη ταχύτητα.
Ο Χόσβαρ δεν τραυματίστηκε από την πρόσκρουση, όμως στο σημείο έσπευσαν προληπτικά όχημα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο, ενώ μηχανικοί προσπαθούσαν να σβήσουν τη μηχανή του αυτοκινήτου για να το τραβήξουν πίσω.
Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη στην καριέρα του νεαρού ραλίστα ο οποίος μέχρι τον θρίαμβό του ήταν 77ος στην γενική κατάταξη.
