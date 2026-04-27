Τουλάχιστον 2 νεκροί σε σύγκρουση τρένων σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ινδονησία, συγκλονιστικές εικόνες
Αμαξοστοιχία προσέκρουσε πάνω σε ακινητοποιημένο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό
Σύμφωνα με πληροφορίες, αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Bekasi Timur και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε τραυματίες.
Αξιωματούχος του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI) ανακοίνωσε πως δύο τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο.
Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Τον Ιανουάριο του 2024, σύγκρουση τρένων στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας είχε στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό περίπου 20 επιβατών.
Innalillahi🥀🥀— Akuratco (@akuratco) April 27, 2026
Kereta Api Argo Bromo Anggrek tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur.
pic.twitter.com/jIhCTIeFGQ
Serem banget ini argo anggrek nubruk krl di stasiun bekasi timur pic.twitter.com/v1N6U0CVe3— put (@piscesput) April 27, 2026
Ada suara kenceng banget kedengeran dari rumah, ternyata ada kereta keknya ini ketabrak dehh ga gitu keliatan dari sini stasoun bekasi timur @txtdrbekasi pic.twitter.com/r79YU4gngc— gigi (@scftjaena) April 27, 2026
YAP! BREAKING NEWS!!!— YAPPINGFESS (@yappingfess) April 27, 2026
TELAH TERJADI KECELAKAAN KERETA API KA ARGO BROMO ANGGREK DENGAN KRL COMMUTERLINE DI STASIUN BEKASI TIMUR MALAM INI PUKUL 20.45 WIB SENIN 27 APRIL 2026 pic.twitter.com/60ScNI78Qw
berawal dari sini ternyata Stasiun Bekasi Timur ketahan pic.twitter.com/WsVMZjTFHg— casper.cya (@Casperxcyaa) April 27, 2026
Terjadi insiden tabrakan kereta di wilayah Bekasi. KA Argo Bromo Anggrek 4 dilaporkan bertabrakan dengan KRL TM 6024 di area Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4).— Cadas (@Music_Cadas) April 27, 2026
Hingga saat ini, informasi lebih lanjut mengenai kronologi lengkap dan kondisi korban masih dalam proses… pic.twitter.com/ERdQ2X7jwH
