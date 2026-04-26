Ο Πούτιν βλέπει τον Αραγτσί τη Δευτέρα: Θα ενημερωθεί για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα αύριο, Δευτέρα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης όπου θα ενημερώσει για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna, επικαλούμενο τον πρεσβευτή του Ιράν στη Ρωσία.

Κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη ρωσική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο μιας περιοδείας που άρχισε την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, ο Αραγτσί θα συζητήσει με "τους Ρώσους αξιωματούχους για την πιο πρόσφατη κατάσταση των διαπραγματεύσεων, την κατάπαυση του πυρός και τις σχετικές εξελίξεις, ενώ θα παρουσιάσει μια αναφορά για τις διαπραγματεύσεις αυτές στους Ρώσους αξιωματούχους", πρόσθεσε το ιρανικό πρακτορείο.

Στη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας θα μεταβεί στη Ρωσία, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, χωρίς να διευκρινίσουν την ημερομηνία ή εάν ο Αραγτσί θα συναντήσει τον πρόεδρο Πούτιν.

"Επιβεβαιώνουμε την επίσκεψη του Αραγτσί στη Ρωσία για συνομιλίες", δήλωσε το υπουργείο, το οποίο επικαλούνται τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, μετά την ανακοίνωση του πρέσβη του Ιράν για το επικείμενο ταξίδι του Ιρανού υπουργού στη Ρωσία.
