Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά στόχων στον νότιο Λίβανο
Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή κατά του Κφαρ Τιμπνίτ
Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά στόχων στον νότιο Λίβανο, λίγη ώρα αφού εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά χωριών που βρίσκονται βορείως του ποταμού Λιτάνι να απομακρυνθούν.
«Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή κατά του Κφαρ Τιμπνίτ», ενός από τα επτά χωριά που αφορούσε η ανακοίνωση της Τσαχάλ, μετέδωσε το Ani προσθέτοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας η οποία ετέθη σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πλήττει την οργάνωση Χεζμπολάχ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα