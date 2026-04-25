Συναγερμός για κατάληψη δεξαμενόπλοιου ανοιχτά της Σομαλίας
ΚΟΣΜΟΣ
Αναφορά για ένοπλη επέμβαση και αλλαγή πορείας του πλοίου – Υψηλός βαθμός αξιοπιστίας, σε επιφυλακή η ναυτιλιακή κοινότητα

Μηνάς Τσαμόπουλος
Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας καταγράφηκε ανοιχτά της Σομαλίας, καθώς η UKMTO έλαβε αναφορά για κατάληψη δεξαμενόπλοιου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, σε περιοχή με αυξημένο κίνδυνο πειρατείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το συμβάν σημειώθηκε στις 21 Απριλίου στις 11:40 (UTC), περίπου 45 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Mareeyo, στη Σομαλία στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι άγνωστοι κατέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου και το κατεύθυναν 77 ναυτικά μίλια νοτιότερα, εντός των χωρικών υδάτων της χώρας.

Η τελευταία γνωστή θέση του δεξαμενόπλοιου καταγράφηκε στις συντεταγμένες 08°56N – 050°32E, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «hijack», με υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας των πληροφοριών.

Η περιοχή του Κέρατος της Αφρικής και του Κόλπου του Άντεν παραμένει διαχρονικά ευάλωτη σε περιστατικά πειρατείας και ένοπλων επιθέσεων, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των φορτίων.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τα διερχόμενα πλοία να τηρούν αυξημένα μέτρα επιτήρησης, διασφαλίζοντας συνεχή οπτική και ραντάρ επιφυλακή, καθώς και πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών BMP (Best Management Practices). Παράλληλα, συστήνεται η άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις τοπικές αρχές θαλάσσιας ασφάλειας.

Η UKMTO γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του πληρώματος ή την ταυτότητα των δραστών.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης