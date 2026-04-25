Συναγερμός για κατάληψη δεξαμενόπλοιου ανοιχτά της Σομαλίας
Αναφορά για ένοπλη επέμβαση και αλλαγή πορείας του πλοίου – Υψηλός βαθμός αξιοπιστίας, σε επιφυλακή η ναυτιλιακή κοινότητα
Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας καταγράφηκε ανοιχτά της Σομαλίας, καθώς η UKMTO έλαβε αναφορά για κατάληψη δεξαμενόπλοιου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, σε περιοχή με αυξημένο κίνδυνο πειρατείας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το συμβάν σημειώθηκε στις 21 Απριλίου στις 11:40 (UTC), περίπου 45 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Mareeyo, στη Σομαλία στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι άγνωστοι κατέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου και το κατεύθυναν 77 ναυτικά μίλια νοτιότερα, εντός των χωρικών υδάτων της χώρας.
Η τελευταία γνωστή θέση του δεξαμενόπλοιου καταγράφηκε στις συντεταγμένες 08°56N – 050°32E, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «hijack», με υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας των πληροφοριών.
Η περιοχή του Κέρατος της Αφρικής και του Κόλπου του Άντεν παραμένει διαχρονικά ευάλωτη σε περιστατικά πειρατείας και ένοπλων επιθέσεων, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των φορτίων.
Οι αρμόδιες αρχές καλούν τα διερχόμενα πλοία να τηρούν αυξημένα μέτρα επιτήρησης, διασφαλίζοντας συνεχή οπτική και ραντάρ επιφυλακή, καθώς και πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών BMP (Best Management Practices). Παράλληλα, συστήνεται η άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις τοπικές αρχές θαλάσσιας ασφάλειας.
Η UKMTO γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του πληρώματος ή την ταυτότητα των δραστών.
