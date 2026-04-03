Ιράν: Εκτελέστηκε 18χρονος μουσικός για συμμετοχή σε διαδηλώσεις, διεθνείς αντιδράσεις για τη θανατική ποινή
Ιράν: Εκτελέστηκε 18χρονος μουσικός για συμμετοχή σε διαδηλώσεις, διεθνείς αντιδράσεις για τη θανατική ποινή
Εκφράζονται ανησυχίες για την τύχη και άλλων κρατουμένων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την εσχάτη των ποινών
Οι αρχές του Ιράν προχώρησαν στην εκτέλεση του 18χρονου μουσικού Αμιρχοσεΐν Χαταμί, σε μια υπόθεση που προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις και επαναφέρει στο προσκήνιο την αυστηρή εφαρμογή της θανατικής ποινής στη χώρα. Σύμφωνα με την Daily Mail o νεαρός κιθαρίστας απαγχονίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη διαβόητη φυλακή Γκεζέλ Χεσάρ, κοντά στην Τεχεράνη, μερικές εβδομάδες μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.
Ο Χαταμί είχε συλληφθεί στις 8 Ιανουαρίου με την κατηγορία συμμετοχής στον εμπρησμό εγκατάστασης της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης. Οι δικαστικές αρχές υποστήριξαν ότι ενήργησε «κατά της εθνικής ασφάλειας» και ότι επιχείρησε να καταλάβει στρατιωτικό χώρο και να αποκτήσει πρόσβαση σε οπλισμό, ενεργώντας - όπως ισχυρίζονται - προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
Ο νεαρός καταδικάστηκε στις 6 Φεβρουαρίου για το έγκλημα της «μοχαρεμπέ», που μεταφράζεται ως «εχθρική πράξη εναντίον του Θεού», κατηγορία που προβλέπει τη θανατική ποινή στο ιρανικό ποινικό σύστημα. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, φέρεται να κρατήθηκε για εβδομάδες σε απομόνωση, ενώ προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση πλάνα από την ανάκρισή του.
Η οργάνωση Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε την εκτέλεση, χαρακτηρίζοντάς την «αυθαίρετη» και υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία ήταν «κατάφωρα άδικη», καθώς η καταδίκη εκδόθηκε σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα από τη σύλληψη. Η οργάνωση έκανε λόγο για χρήση εξαναγκασμένων ομολογιών και για παραβιάσεις βασικών εγγυήσεων δίκαιης δίκης.
Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για την τύχη και άλλων κρατουμένων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την εσχάτη των ποινών. Σύμφωνα με πληροφορίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τέσσερις ακόμη άνδρες - ο 19χρονος Μοχάμαντ Αμίν Μπιγκλαρί, ο 23χρονος Αλί Φαχίμ, ο 51χρονος Αμπολφάζλ Σαλεχί Σιαβασανί και ο 30χρονος Σαχίν Βαχεντπαράστ Κολόρ - έχουν μεταφερθεί σε χώρους απομόνωσης πριν από την εκτέλεση.
Πριν ανακοινωθεί η είδηση για την εκτέλεση του Χαταμί, ο εξόριστος πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς «προετοιμάζεται να διαπράξει ένα ακόμη ασυγχώρητο έγκλημα», υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι τιμωρούνται «όχι για όσα έκαναν, αλλά για όσα συμβολίζουν». Όπως ανέφερε, «τα εικονικά δικαστήρια του καθεστώτος δεν επιδιώκουν δικαιοσύνη, αλλά επιδιώκουν να επιβάλουν σιωπή μέσω του φόβου».
Ο Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, διευθυντής της οργάνωσης Iran Human Rights, δήλωσε ότι η εκτέλεση του Χαταμί πραγματοποιήθηκε μετά από «κατάφωρα άδικη δίκη και στη βάση εξαναγκασμένων ομολογιών», σημειώνοντας ότι οι πρόσφατες εκτελέσεις διαδηλωτών και πολιτικών κρατουμένων καταδεικνύουν εντατικοποίηση της καταστολής.
Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεκάδες ακόμη κρατούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης το επόμενο διάστημα, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι η διεθνής προσοχή στρέφεται κυρίως στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τις καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας.
Ο Χαταμί είχε συλληφθεί στις 8 Ιανουαρίου με την κατηγορία συμμετοχής στον εμπρησμό εγκατάστασης της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης. Οι δικαστικές αρχές υποστήριξαν ότι ενήργησε «κατά της εθνικής ασφάλειας» και ότι επιχείρησε να καταλάβει στρατιωτικό χώρο και να αποκτήσει πρόσβαση σε οπλισμό, ενεργώντας - όπως ισχυρίζονται - προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
🕊️ In the midst of losing a war, the regime’s bloodlust turns inward as it executes Iran’s youth.— The Iran Watcher 🇮🇷 (@TheIranWatcher) April 2, 2026
Amirhossein Hatami was executed today by the Islamic Republic. He was just 18 years old.
Like many others, his case was rushed, he was denied due process, his confession was forced… pic.twitter.com/tPkYQVwiOh
Ο νεαρός καταδικάστηκε στις 6 Φεβρουαρίου για το έγκλημα της «μοχαρεμπέ», που μεταφράζεται ως «εχθρική πράξη εναντίον του Θεού», κατηγορία που προβλέπει τη θανατική ποινή στο ιρανικό ποινικό σύστημα. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, φέρεται να κρατήθηκε για εβδομάδες σε απομόνωση, ενώ προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση πλάνα από την ανάκρισή του.
Η οργάνωση Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε την εκτέλεση, χαρακτηρίζοντάς την «αυθαίρετη» και υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία ήταν «κατάφωρα άδικη», καθώς η καταδίκη εκδόθηκε σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα από τη σύλληψη. Η οργάνωση έκανε λόγο για χρήση εξαναγκασμένων ομολογιών και για παραβιάσεις βασικών εγγυήσεων δίκαιης δίκης.
Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για την τύχη και άλλων κρατουμένων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την εσχάτη των ποινών. Σύμφωνα με πληροφορίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τέσσερις ακόμη άνδρες - ο 19χρονος Μοχάμαντ Αμίν Μπιγκλαρί, ο 23χρονος Αλί Φαχίμ, ο 51χρονος Αμπολφάζλ Σαλεχί Σιαβασανί και ο 30χρονος Σαχίν Βαχεντπαράστ Κολόρ - έχουν μεταφερθεί σε χώρους απομόνωσης πριν από την εκτέλεση.
The bloodthirsty regime in Iran is preparing to commit yet another unforgivable crime.— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 31, 2026
Reports confirm that at least five sons of Iran who courageously took to the streets on January 8th and 9th—Mohammad Amin Biglari, Shahin Vahedparast Kolowr, Abolfazl Salehi Siavashani,… pic.twitter.com/lfosie3zkL
Πριν ανακοινωθεί η είδηση για την εκτέλεση του Χαταμί, ο εξόριστος πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς «προετοιμάζεται να διαπράξει ένα ακόμη ασυγχώρητο έγκλημα», υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι τιμωρούνται «όχι για όσα έκαναν, αλλά για όσα συμβολίζουν». Όπως ανέφερε, «τα εικονικά δικαστήρια του καθεστώτος δεν επιδιώκουν δικαιοσύνη, αλλά επιδιώκουν να επιβάλουν σιωπή μέσω του φόβου».
Ο Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, διευθυντής της οργάνωσης Iran Human Rights, δήλωσε ότι η εκτέλεση του Χαταμί πραγματοποιήθηκε μετά από «κατάφωρα άδικη δίκη και στη βάση εξαναγκασμένων ομολογιών», σημειώνοντας ότι οι πρόσφατες εκτελέσεις διαδηλωτών και πολιτικών κρατουμένων καταδεικνύουν εντατικοποίηση της καταστολής.
Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεκάδες ακόμη κρατούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης το επόμενο διάστημα, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι η διεθνής προσοχή στρέφεται κυρίως στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τις καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας.
