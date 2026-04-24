Επικυρώθηκε στο εφετείο η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην προέδρου Κίρχνερ
ΚΟΣΜΟΣ
Αργεντινή Κριστίνα Κίρσνερ

Εκτίει την ποινή της σε κατ' οίκον περιορισμό - Έχει ήδη μεταβιβάσει διάφορα ακίνητα στα παιδιά της, όπως ξενοδοχεία και διαμερίσματα

9 ΣΧΟΛΙΑ
Εφετείο της Αργεντινής επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση για κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην προέδρου της χώρας, Κριστίνα Κίρσνερ, μετά την καταδίκη της για διαφθορά σε κάθειρξη 6 ετών, γράφει η La Nacion.

Το δικαστήριο είχε διατάξει προηγουμένως την Κίρσνερ και άλλους καταδικασθέντες στην ίδια υπόθεση να καταβάλουν αποζημίωση ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δικηγόροι της πρώην προέδρου άσκησαν έφεση, ζητώντας την ακύρωση της εντολής.

Τον περασμένο Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αργεντινής επέβαλε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης τη στέρηση του δικαιώματος άσκησης δημόσιου αξιώματος και επικύρωσε την ποινή φυλάκισης που της είχε επιβληθεί το 2022 για απάτη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δημόσιες συμβάσεις για την κατασκευή δρόμων στην Παταγονία δίνονταν σε έναν στενό σύμμαχό της την περίοδο που ήταν πρόεδρος της χώρας.

Η Κίρσνερ εκτίει την ποινή της σε κατ' οίκον περιορισμό στο διαμέρισμά της στο Μπουένος Άιρες, από όπου συνεχίζει να ηγείται του περονιστικού κόμματος Partido Justicialista. Η πρώην πρόεδρος είχε ήδη μεταβιβάσει διάφορα ακίνητα στα παιδιά της, όπως ξενοδοχεία και διαμερίσματα, ως προκαταβολή της κληρονομιάς τους, σύμφωνα με τη La Nacion.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

