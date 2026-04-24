2χρονος έκλεψε τις εντυπώσεις στο Οβάλ Γραφείο: Ο Τραμπ μιλούσε και ο μικρός είχε ξαπλώσει στο χαλί, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε σε εκδήλωση για τη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων - Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη θεραπεία που αποκατέστησε την ακοή του παιδιού

Σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τη μείωση του κόστους στην υγειονομική περίθαλψη, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε θεραπεία που αποκατέστησε την ακοή ενός 2χρονου παιδιού, το οποίο στη συνέχεια έκλεψε τις εντυπώσεις στο Οβάλ Γραφείο.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη φαρμακευτική αγωγή που, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, συνέβαλε στην αποκατάσταση της ακοής του αγοριού.

Ο μικρός Τράβις Σμιθ, βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του, Σιέρα, όπου αρχικά αντέδρασε με γέλια και φωνούλες. Το παιδί είχε γεννηθεί πλήρως κωφό, αλλά έλαβε θεραπεία, η οποία, σε συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση, συνέβαλε – σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους – στην αποκατάσταση της ακοής του.

Η φαρμακευτική εταιρεία προσκλήθηκε στον Λευκό Οίκο μετά από συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση για μείωση των τιμών συγκεκριμένων φαρμάκων στην αμερικανική αγορά. «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Ήταν 100% κωφός, αλλά έλαβε αυτή τη θεραπεία και τώρα μπορεί να ακούει τη μητέρα του, Σιέρα, να του λέει “σ’ αγαπώ”».

Η μητέρα του παιδιού ανέφερε ότι, μετά τη θεραπεία και την επέμβαση, το παιδί μπορεί πλέον να ακούει μουσική, εκφράζοντας ιδιαίτερη χαρά για αυτή τη δυνατότητα. «Μπορεί να ακούει μουσική, του αρέσει πολύ, του αρέσει να χορεύει και αγαπά τα μουσικά όργανα», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο μικρός τράβηξε την προσοχή όταν άρχισε να κινείται μέσα στο Οβάλ Γραφείο, ενώ στη συνέχεια έπεσε στο πάτωμα και ξάπλωσε για λίγα δευτερόλεπτα στο χαλί.

Η εικόνα του αγοριού έκανε τον γύρο του Διαδικτύου, ενώ ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το γλυκό στιγμιότυπο με τη λεζάντα «σχεδόν Παρασκευή».

