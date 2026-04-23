Δείτε βίντεο: Φορτηγάκι «ισοπεδώνει» Λαμποργκίνι σε πάρκινγκ στη Φλόριντα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από πάρκινγκ στη Φλόριντα όπου μια γυναίκα με φορτηγάκι δεν βλέπει το πανάκριβο super car και περνάει από πάνω του καταστρέφοντάς το

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που μια οδηγός με ένα φορτηγάκι κυριολεκτικά ισοπεδώνει μια Λαμποργκίνι σε πάρκινγκ στη Φλόριντα

Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας φαίνεται αρχικά ο οδηγός της Λαμποργκίνι να είναι σταματημένος και στη συνέχεια, αρχίζει να κάνει όπισθεν. 

Την ώρα εκείνη ξαφνικά μπαίνει στο πλάνο το φορτηγάκι με την οδηγό του κυριολεκτικά αφρενάριστη να καβαλάει το πανάκριβο αυτοκίνητο, λόγω των τεράστιων τροχών που «φοράει» το όχημά της.

Σώος ο οδηγός

Δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα, η γυναίκα οδηγός κατεβαίνει από το φορτηγάκι και πιάνει το κεφάλι της με απελπισία μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Μάλιστα, έσπευσε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι δεν είδε καθόλου το αυτοκίνητο που χτύπησε.

Μια άλλη γυναίκα, αυτόπτης μάρτυρας, κοιτάει το θέαμα χωρίς να μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί.

Χαρακτηριστική πάντως είναι η αντίδραση του οδηγού της Λαμποργκίνι που αμέσως μετά είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει που καταστράφηκε το αμάξι του, σημασία για εκείνον έχει το γεγονός ότι είναι καλά στην υγεία του.
Best of Network

Δείτε Επίσης