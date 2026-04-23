Δείτε βίντεο: Φορτηγάκι «ισοπεδώνει» Λαμποργκίνι σε πάρκινγκ στη Φλόριντα
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από πάρκινγκ στη Φλόριντα όπου μια γυναίκα με φορτηγάκι δεν βλέπει το πανάκριβο super car και περνάει από πάνω του καταστρέφοντάς το
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που μια οδηγός με ένα φορτηγάκι κυριολεκτικά ισοπεδώνει μια Λαμποργκίνι σε πάρκινγκ στη Φλόριντα.
Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας φαίνεται αρχικά ο οδηγός της Λαμποργκίνι να είναι σταματημένος και στη συνέχεια, αρχίζει να κάνει όπισθεν.
Την ώρα εκείνη ξαφνικά μπαίνει στο πλάνο το φορτηγάκι με την οδηγό του κυριολεκτικά αφρενάριστη να καβαλάει το πανάκριβο αυτοκίνητο, λόγω των τεράστιων τροχών που «φοράει» το όχημά της.
Μια άλλη γυναίκα, αυτόπτης μάρτυρας, κοιτάει το θέαμα χωρίς να μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί.
Χαρακτηριστική πάντως είναι η αντίδραση του οδηγού της Λαμποργκίνι που αμέσως μετά είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει που καταστράφηκε το αμάξι του, σημασία για εκείνον έχει το γεγονός ότι είναι καλά στην υγεία του.
Δείτε το βίντεο
ALERT: Florida woman drives her lifted truck over a Lamborghini she didn't see in a parking lot.— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) April 23, 2026
“Thank you God for another day and another chance,” the man in the Lamborghini said.
“Material things don't matter to me, my health is the main thing. Nothing stops us, there is… pic.twitter.com/Doo1GKBvqP
Σώος ο οδηγόςΔευτερόλεπτα μετά το ατύχημα, η γυναίκα οδηγός κατεβαίνει από το φορτηγάκι και πιάνει το κεφάλι της με απελπισία μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Μάλιστα, έσπευσε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι δεν είδε καθόλου το αυτοκίνητο που χτύπησε.
