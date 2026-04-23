Δικαστήρια στη Ρωσία χαρακτήρισαν δύο ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις εξτρεμιστικές
Δύο ρωσικές οργανώσεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ανακοίνωσαν σήμερα ότι χαρακτηρίστηκαν από ξεχωριστά δικαστήρια ως «εξτρεμιστικές», στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης καταστολής της ομοφυλοφιλικής και τρανς κοινότητας.
Τόσο το «Κοινοτικό Κέντρο για Πρωτοβουλίες της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ της Μόσχας» όσο και το ParniPlus, του οποίου ο ρωσόφωνος ιστότοπος αναφέρεται σε θέματα υγείας και δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν παρά τις αποφάσεις.
«Το θεωρούμε αυτό ως ένα ακόμη βήμα προς την ποινικοποίηση της δημόσιας παρουσίας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και οποιασδήποτε δημόσιας αλληλεγγύης με την κοινότητα στη Ρωσία», αναφέρει η ParniPlus σε διαδικτυακή της ανακοίνωση.
Την Τρίτη, οι αρχές ανέκριναν το προσωπικό ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Ρωσίας για πιθανή «προπαγάνδα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+» μέσω βιβλίων που βρίσκονται στον κατάλογο των εκδόσεων του.
Η οργάνωση Human Rights Watch κατηγόρησε τον Μάρτιο τις ρωσικές αρχές για εργαλειοποίηση του δικαστικού συστήματος με σκοπό να περιθωριοποιήσουν και να λογοκρίνουν άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και του υποστηρικτές τους, παραβιάζοντας κατάφωρα τα δικαιώματα τους στην ελεύθερη έκφραση, το συνεταιρίζεσθαι και την απαγόρευση των διακρίσεων.
A court in Russia’s Oryol region has declared the online LGBTQ publication Parni+ an “extremist organisation”, effectively banning its activities in Russia, the outlet announced on Thursday. ⤵️ pic.twitter.com/FGx13kl8dZ— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) April 23, 2026
Σε συνέχεια της απαγόρευσης του 2023Η υπόθεση έρχεται μετά την απαγόρευση του 2023 στη Ρωσία του «κινήματος ΛΟΑΤΚΙ» όπως αποκαλείται στη χώρα, και συνιστά μέρος ενός κύματος περιορισμών που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, οι οποίοι έχουν επιβληθεί εν ονόματι της διαφύλαξης των συντηρητικών αξιών υπό την ηγεσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα