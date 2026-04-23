Τραμπ: Διέταξα το Ναυτικό να καταστρέψει κάθε σκάφος που βάζει νάρκες στο Ορμούζ, στο Ιράν δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους
Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επισήμανε πως αμερικανικά ναρκαλιευτικά καθαρίζουν τα Στενά, ζητώντας να εντείνουν τις προσπάθειες -Ξεκαθάρισε πως ο αμερικανικός αποκλεισμός στο Ορμούζ θα διατηρηθεί, μέχρι το Ιράν να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ
Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνει πως έχει διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να χτυπήσει κάθε σκάφος (προφανώς ιρανικό) που θα τοποθετήσει νάρκες στη θαλάσσια περιοχή των Στενών του Ορμούζ.
Χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει πως οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει 159 πολεμικά πλοία της Τεχεράνης και προσθέτει πως έχει ζητήσει από τα αμερικανικά ναρκαλιευτικά να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καθαρίσουν τα Στενά,
Αναλυτικά η ανάρτηση αναφέρει: «Έχω διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολήσει και να καταστρέψει κάθε σκάφος, όσο μικρό κι αν είναι (τα πολεμικά πλοία τους βρίσκονται ΟΛΑ, και τα 159, στον βυθό της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα του Στενού του Ορμούζ. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας δισταγμός. Επιπλέον, τα «ναρκαλιευτικά» μας καθαρίζουν το Στενό αυτή τη στιγμή. Δια του παρόντος διατάζω να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».
Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταμάτησε εκεί. Σε επόμενο «χτύπημά» του επισημαίνει ξανά - εμμέσως - τις δυσκολίες που δημιουργεί στις διαπραγματεύσεις το γεγονός πως το Ιράν δυσκολεύεται να προσδιορίσει ποιος είναι ο νέος ηγέτης του, μετά την εξουδετέρωση του Αλί Χαμενεϊ και την «εξαφάνιση» του διαδόχου του, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ. Παράλληλα, επισημαίνει πως τα ιρανικά λιμάνια θα παραμείνουν αποκλεισμένα μέχρι να συναφθεί συμφωνία που θα βάζει τέλος στον πόλεμο.
«Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλά δεν ξέρουν! Οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των «σκληροπυρηνικών», που έχουν υποστεί ΣΟΒΑΡΕΣ ήττες στο πεδίο της μάχης, και των «μετριοπαθών», που δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς (αλλά κερδίζουν σεβασμό!), είναι ΤΡΕΛΕΣ! Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του Στενού του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει χωρίς την έγκριση του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι «σφραγισμένο σφιχτά», μέχρι τη στιγμή που το Ιράν θα είναι σε θέση να συνάψει ΣΥΜΦΩΝΙΑ!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα» γράφει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ιρανικής Βουλής Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπαεΐ, «τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim. Η ανακοίνωση δεν συνοδεύτηκε από περαιτέρω διευκρινίσεις για το ύψος των εσόδων ή τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου.
Από την πλευρά του, ο Αλιρέζα Σαλίμι, μέλος του Προεδρείου του ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε πως το ύψος των τελών καθορίζεται από τύπο και τον όγκο του φορτίου, καθώς και τον βαθμό κινδύνου για τη μεταφορά του.
Την ίδια ώρα, ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στην πετρελαϊκή δραστηριότητα της χώρας, χωρίς ωστόσο να την ανακόψει πλήρως. Σύμφωνα με την εταιρεία θαλάσσιων αναλύσεων Kpler, οι υποδομές φόρτωσης παραμένουν λειτουργικές και οι εξαγωγές συνεχίζονται, κυρίως προς την Κίνα.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι περίπου 30 πλοία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε λιμάνια ή να αλλάξουν πορεία στο πλαίσιο του αποκλεισμού, με τα περισσότερα να είναι δεξαμενόπλοια. Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν πλοίο υπό ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν και επιβιβάστηκαν σε άλλο πλοίο υπό κυρώσεις στον Ινδικό Ωκεανό.
Περίπου 985.000 βαρέλια ιρανικού πετρελαίου εξάγονται ημερησίως στην Κίνα
Ωστόσο, τα δεδομένα της Kpler δείχνουν ότι δεξαμενόπλοια παραμένουν στις ζώνες φόρτωσης του Ιράν, ενώ η ροή αργού πετρελαίου προς την Κίνα ανήλθε σε περίπου 985.000 βαρέλια ημερησίως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, χωρίς να έχει διακοπεί έκτοτε.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τερματικός σταθμός εξαγωγών στο Τζασκ, ο οποίος επιτρέπει την παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ. Εκεί καταγράφεται ιστορικό υψηλό αποθεμάτων, που φτάνει τα 5,8 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα δεξαμενόπλοια μπορούν να κατευθυνθούν προς τον Κόλπο του Ομάν χωρίς να διέλθουν από το στενό.
«Ο αποκλεισμός έχει διαταράξει την πετρελαϊκή δραστηριότητα, αλλά δεν την έχει καταστρέψει», επισημαίνει η Kpler, συνοψίζοντας την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή.
Τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ εκταμίευσε η Τεχεράνη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα