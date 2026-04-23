Πάνω από 30 πλοία υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία λόγω αποκλεισμού κατά του Ιράν, λένε οι ΗΠΑ
Η CENTCOM διαψεύδει παραβίαση των μέτρων από τάνκερ, ενώ η Τεχεράνη αποκλείει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Σε πλήρη ισχύ παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να ανακοινώνει ότι 31 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε λιμάνια, την ώρα που η Τεχεράνη καταγγέλλει παραβιάσεις της εκεχειρίας και αποκλείει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δώσει εντολή σε 31 πλοία να αναστρέψουν πορεία ή να επιστρέψουν στα λιμάνια αναχώρησης, στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιχειρήσεις των αμερικανικών δυνάμεων εκτείνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα «παγκόσμιας εμβέλειας» των ΗΠΑ.
U.S. forces have directed 31 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran. 🇺🇸 pic.twitter.com/lG5ACEt7LR— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026
Διαψεύσεις για παραβίαση του αποκλεισμούΗ CENTCOM διέψευσε αναφορές των τελευταίων 24 ωρών σύμφωνα με τις οποίες εμπορικά πλοία κατάφεραν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό, κατονομάζοντας τα δεξαμενόπλοια Hero II, Hedy και Dorena.
Όπως επισημαίνεται, τα ιρανικής σημαίας Hero II και Hedy δεν συμμετείχαν σε μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου προς την αγορά, αλλά παραμένουν αγκυροβολημένα στο Τσαχ Μπαχάρ του Ιράν, αφού αναχαιτίστηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα από αμερικανικές δυνάμεις.
Το Dorena, από την πλευρά του, συνοδεύεται από αντιτορπιλικό του αμερικανικού ναυτικού στον Ινδικό Ωκεανό, μετά από προηγούμενη απόπειρα παραβίασης του αποκλεισμού.
U.S. forces have directed 29 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran.— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 22, 2026
Over past 24 hours, media reports have alleged that several commercial ships evaded the blockade, citing M/V Hero II, M/V Hedy, and M/V Dorena as examples. These… pic.twitter.com/SKelkSOr77
Παράταση εκεχειρίας με διατήρηση του αποκλεισμούΟ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία επρόκειτο να λήξει την Τετάρτη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ.
Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων δήλωσε ότι «δεν είναι δυνατό να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ» λόγω «κατάφωρων παραβιάσεων της εκεχειρίας» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Η δήλωση αυτή εντείνει την αβεβαιότητα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως, σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή παραμένουν υψηλές.
