Πάνω από 30 πλοία υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία λόγω αποκλεισμού κατά του Ιράν, λένε οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ

Η CENTCOM διαψεύδει παραβίαση των μέτρων από τάνκερ, ενώ η Τεχεράνη αποκλείει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε πλήρη ισχύ παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να ανακοινώνει ότι 31 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε λιμάνια, την ώρα που η Τεχεράνη καταγγέλλει παραβιάσεις της εκεχειρίας και αποκλείει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δώσει εντολή σε 31 πλοία να αναστρέψουν πορεία ή να επιστρέψουν στα λιμάνια αναχώρησης, στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιχειρήσεις των αμερικανικών δυνάμεων εκτείνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα «παγκόσμιας εμβέλειας» των ΗΠΑ.



Διαψεύσεις για παραβίαση του αποκλεισμού

Η CENTCOM διέψευσε αναφορές των τελευταίων 24 ωρών σύμφωνα με τις οποίες εμπορικά πλοία κατάφεραν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό, κατονομάζοντας τα δεξαμενόπλοια Hero II, Hedy και Dorena.

Όπως επισημαίνεται, τα ιρανικής σημαίας Hero II και Hedy δεν συμμετείχαν σε μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου προς την αγορά, αλλά παραμένουν αγκυροβολημένα στο Τσαχ Μπαχάρ του Ιράν, αφού αναχαιτίστηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα από αμερικανικές δυνάμεις.

Το Dorena, από την πλευρά του, συνοδεύεται από αντιτορπιλικό του αμερικανικού ναυτικού στον Ινδικό Ωκεανό, μετά από προηγούμενη απόπειρα παραβίασης του αποκλεισμού.



Παράταση εκεχειρίας με διατήρηση του αποκλεισμού

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία επρόκειτο να λήξει την Τετάρτη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων δήλωσε ότι «δεν είναι δυνατό να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ» λόγω «κατάφωρων παραβιάσεων της εκεχειρίας» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η δήλωση αυτή εντείνει την αβεβαιότητα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως, σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή παραμένουν υψηλές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης