Η λίστα του Forbes με τους 155 δισεκατομμυριούχους στη Ρωσία, ανάμεσά τους και ο Ιβάν Σαββίδης στην 88η θέση
Αρκετοί συνδέονται με τα μεγάλα αποθέματα φυσικών πόρων που η χώρα εξάγει εδώ και δεκαετίες στις παγκόσμιες αγορές
Οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι αύξησαν πέρυσι κατά 11% τον πλούτο τους, ο οποίος έφθασε τα 696,5 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοινώθηκε από το Forbes Russia, τη ρωσική έκδοση του αμερικανικού οικονομικού περιοδικού. Στη λίστα που μετρά 155 δισεκατομμυριούχους, φιγουράρει και το όνομα του Ιβάν Σαββίδη.
Αρκετοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας συνδέονται με τα μεγάλα αποθέματα φυσικών πόρων που η χώρα εξάγει εδώ και δεκαετίες στις παγκόσμιες αγορές - και ο πλούτος τους έχει αυξηθεί καθώς οι αναταράξεις στις εμπορικές ροές έχουν αυξήσει τις τιμές των εμπορευμάτων - αν και το Forbes επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν καινούρια ονόματα στην κορυφή του καταλόγου.
Το Forbes κατατάσσει τον Αλεξέι Μορντάσοφ, γενικό διευθυντή της επενδυτικής εταιρείας Seergroup, ως τον πλουσιότερο δισεκατομμυριούχο της Ρωσίας, με περιουσία 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά 8,4 δισεκατομμύρια από την περυσινή κατάταξη.
Ο Βλαντίμιρ Ποτάνιν, ο επικεφαλής της Interros και της μεταλλουργικής εταιρείας Nornickel, με περιουσία 29,7 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσεται από το Forbes ως ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρωσία.
Ο Βαγκίτ Αλεκπέροφ, πρώην επικεφαλής της Lukoil, κατατάχθηκε στην τρίτη θέση με περιουσία 29,5 δισεκατομμύρια δολάρια και ο Λεονίντ Μίκελσον, διευθύνων σύμβουλος της Novatek, και η οικογένειά του κατατάσσονται τέταρτοι με περιουσία 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Forbes. Στη 88η θέση της λίστας βρίσκεται και ο Ιβάν Σαββίδης.
Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων της Ρωσίας, μερικοί από τους οποίους ήταν κάποτε από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη και πολλοί είχαν κάνει μεγάλες περιουσίες μέσα στο χάος που ακολούθησε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, είναι τώρα πολύ μικρότερος απ' αυτόν των κορυφαίων αμερικανών γιγάντων της τεχνολογίας.
Ο Έλον Μασκ ηγείται του παγκόσμιου καταλόγου των πλουσίων του Forbes με περιουσία 839 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Λάρι Πέιτζ της Google κατατάσσεται δεύτερος με περιουσία 257 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα του Forbes με τους Ρώσους δισεκατομμυριούχους πατήστε ΕΔΩ.
Η λίστα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα