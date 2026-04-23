Αιφνιδιαστική αποχώρηση του υπουργού Ναυτικού των ΗΠΑ χωρίς εξηγήσεις
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ναυτικό Αμερικανικό Πεντάγωνο Υπουργός

Προσωρινός αντικαταστάτης του Τζον Φέλαν θα είναι ο υφυπουργός Χουνγκ Κάο - Δεύτερη αποχώρηση υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου εν μέσω πολέμου με το Ιράν

29 ΣΧΟΛΙΑ
Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε ο Τζον Φέλαν, με άμεση ισχύ, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Την ανακοίνωση έκανε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Φέλαν αποχωρεί από τη θέση του χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους της απόφασης.

Ανάληψη καθηκόντων από τον Χουνγκ Κάο

Καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού Ναυτικού αναλαμβάνει ο υφυπουργός, Χουνγκ Κάο, μέχρι τον ορισμό νέου επικεφαλής.

Στην ανακοίνωση του Πενταγώνου αναφέρεται: «Ο Υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν αποχωρεί από την κυβέρνηση με άμεση ισχύ. Εκ μέρους του Υπουργού Πολέμου και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολέμου, είμαστε ευγνώμονες για την υπηρεσία του στο Υπουργείο και το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στις μελλοντικές του δραστηριότητες».



Κομβικός ρόλος στο αμερικανικό Ναυτικό

Ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ εποπτεύει σχεδόν ένα εκατομμύριο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών, καθώς και σημαντικό αριθμό πολιτικού προσωπικού.

Η αποχώρηση του Φέλαν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Κλείσιμο
Ο Τζον Φέλαν είναι ο δεύτερος υψηλόβαθμος Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος που αποχωρεί μέσα στον ίδιο μήνα.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, ο Πιτ Χέγκσεθ είχε ζητήσει την παραίτηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ράντι Τζορτζ, εντείνοντας τις ανακατατάξεις στην ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

