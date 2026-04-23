Αιφνιδιαστική αποχώρηση του υπουργού Ναυτικού των ΗΠΑ χωρίς εξηγήσεις
Προσωρινός αντικαταστάτης του Τζον Φέλαν θα είναι ο υφυπουργός Χουνγκ Κάο - Δεύτερη αποχώρηση υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου εν μέσω πολέμου με το Ιράν
Την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε ο Τζον Φέλαν, με άμεση ισχύ, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.
Την ανακοίνωση έκανε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Φέλαν αποχωρεί από τη θέση του χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τους λόγους της απόφασης.
Στην ανακοίνωση του Πενταγώνου αναφέρεται: «Ο Υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν αποχωρεί από την κυβέρνηση με άμεση ισχύ. Εκ μέρους του Υπουργού Πολέμου και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολέμου, είμαστε ευγνώμονες για την υπηρεσία του στο Υπουργείο και το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στις μελλοντικές του δραστηριότητες».
Η αποχώρηση του Φέλαν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.
Ο Τζον Φέλαν είναι ο δεύτερος υψηλόβαθμος Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος που αποχωρεί μέσα στον ίδιο μήνα.
Νωρίτερα τον Απρίλιο, ο Πιτ Χέγκσεθ είχε ζητήσει την παραίτηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ράντι Τζορτζ, εντείνοντας τις ανακατατάξεις στην ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.
Ανάληψη καθηκόντων από τον Χουνγκ ΚάοΚαθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού Ναυτικού αναλαμβάνει ο υφυπουργός, Χουνγκ Κάο, μέχρι τον ορισμό νέου επικεφαλής.
STATEMENT:— Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026
Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.
On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.
We wish…
Κομβικός ρόλος στο αμερικανικό ΝαυτικόΟ υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ εποπτεύει σχεδόν ένα εκατομμύριο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών, καθώς και σημαντικό αριθμό πολιτικού προσωπικού.
