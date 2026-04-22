ΗΠΑ: 70χρονος που πιλόταρε Cessna στο Λος Αντζελες «τράκαρε» σε καλώδια υψηλής τάσης και συνετρίβη σε πάρκινγκ, δείτε βίντεο
ΗΠΑ: 70χρονος που πιλόταρε Cessna στο Λος Αντζελες «τράκαρε» σε καλώδια υψηλής τάσης και συνετρίβη σε πάρκινγκ, δείτε βίντεο
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πιλότος, ο οποίος είχε νοικιάσει το μικρό αεροσκάφος
Ένα μικρό αεροσκάφος χτύπησε σε έναν ηλεκτροφόρο στύλο υψηλής τάσης πριν ανατραπεί και συντριβεί το πρωί της Δευτέρας στο πάρκινγκ ενός καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.
Ο πιλότος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μόνο ως άνδρας περίπου 70 ετών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη συντριβή, κοντά στο αεροδρόμιο Whiteman, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες. Ο πιλότος ήταν το μόνο άτομο που βρισκόταν στο αεροπλάνο και δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί.
Ένα βίντεο από το σημείο της συντριβής έδειχνε πως αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής προσπάθησαν να βοηθήσουν τον πιλότο. Πυροσβέστες επίσης φάνηκε να προσπαθούν να καλύψουν μια διαρροή καυσίμου με χαλίκια κοντά στα συντρίμμια του αεροπλάνου.
Σε δήλωση της Whiteman Airport Coalition αναφέρθηκε ότι το αεροπλάνο είχε ενοικιαστεί από τον πιλότο, σύμφωνα με τη δήλωση.
Ο πιλότος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μόνο ως άνδρας περίπου 70 ετών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη συντριβή, κοντά στο αεροδρόμιο Whiteman, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες. Ο πιλότος ήταν το μόνο άτομο που βρισκόταν στο αεροπλάνο και δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί.
Dashcam video captured the moment a small plane slammed into a power line and crashed into a Los Angeles parking lot. The pilot, who was the only one on board, survived and was transported to the hospital. https://t.co/a4uUIjDALs pic.twitter.com/rYdvUaNYpf— ABC News (@ABC) April 22, 2026
Ένα βίντεο από το σημείο της συντριβής έδειχνε πως αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής προσπάθησαν να βοηθήσουν τον πιλότο. Πυροσβέστες επίσης φάνηκε να προσπαθούν να καλύψουν μια διαρροή καυσίμου με χαλίκια κοντά στα συντρίμμια του αεροπλάνου.
Breaking Right Now: First responders are on scene at an O’Reilly Auto Parts parking lot near Sutter Ave & Van Nuys Blvd in Pacoima after a small Cessna crashed upside down.— Citizen (@CitizenApp) April 20, 2026
Authorities say the pilot was inside the aircraft as crews worked to conduct a rescue. Downed live wires… pic.twitter.com/HzjGL5If9n
Σε δήλωση της Whiteman Airport Coalition αναφέρθηκε ότι το αεροπλάνο είχε ενοικιαστεί από τον πιλότο, σύμφωνα με τη δήλωση.
