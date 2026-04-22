ΗΠΑ: 70χρονος που πιλόταρε Cessna στο Λος Αντζελες «τράκαρε» σε καλώδια υψηλής τάσης και συνετρίβη σε πάρκινγκ, δείτε βίντεο
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πιλότος, ο οποίος είχε νοικιάσει το μικρό αεροσκάφος

Ένα μικρό αεροσκάφος χτύπησε σε έναν ηλεκτροφόρο στύλο υψηλής τάσης πριν ανατραπεί και συντριβεί το πρωί της Δευτέρας στο πάρκινγκ ενός καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Ο πιλότος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μόνο ως άνδρας περίπου 70 ετών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη συντριβή, κοντά στο αεροδρόμιο Whiteman, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες. Ο πιλότος ήταν το μόνο άτομο που βρισκόταν στο αεροπλάνο και δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί.


Ένα βίντεο από το σημείο της συντριβής έδειχνε πως αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής προσπάθησαν να βοηθήσουν τον πιλότο. Πυροσβέστες επίσης φάνηκε να προσπαθούν να καλύψουν μια διαρροή καυσίμου με χαλίκια κοντά στα συντρίμμια του αεροπλάνου.



Σε δήλωση της Whiteman Airport Coalition αναφέρθηκε ότι το αεροπλάνο είχε ενοικιαστεί από τον πιλότο, σύμφωνα με τη δήλωση.
