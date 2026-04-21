Ο Τραμπ ζητά από το Ιράν την απελευθέρωση 8 γυναικών: «Θα ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τις διαπραγματεύσεις μας»
Ο Τραμπ ζητά από το Ιράν την απελευθέρωση 8 γυναικών: «Θα ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τις διαπραγματεύσεις μας»
Κάλεσε τις ιρανικές Αρχές «να μην τους κάνουν κακό»
Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία, η οποία, όπως ανέφερε, αναμένεται να συμμετάσχει σύντομα σε διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε την απελευθέρωση γυναικών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μια τέτοια ενέργεια θα εκληφθεί ως ένδειξη καλής θέλησης και θα συμβάλει θετικά στο κλίμα των συνομιλιών. Παράλληλα, κάλεσε τις ιρανικές Αρχές «να μην τους κάνουν κακό».
Όπως σημείωσε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.
Στην ανάρτησή του ο Τραμπ επισυνάπτει ένα screenshot μια φωτογραφία ανάρτησης, του φιλοϊσραηλινού ακτιβιστή Eyal Yakoby, στην οποία ο Yakoby γράφει ότι το Ιράν ετοιμάζεται να απαγχονίσει οκτώ γυναίκες και δείχνει τις φωτογραφίες τους.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις ταυτότητες των γυναικών αυτών.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε την απελευθέρωση γυναικών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μια τέτοια ενέργεια θα εκληφθεί ως ένδειξη καλής θέλησης και θα συμβάλει θετικά στο κλίμα των συνομιλιών. Παράλληλα, κάλεσε τις ιρανικές Αρχές «να μην τους κάνουν κακό».
Όπως σημείωσε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.
Στην ανάρτησή του ο Τραμπ επισυνάπτει ένα screenshot μια φωτογραφία ανάρτησης, του φιλοϊσραηλινού ακτιβιστή Eyal Yakoby, στην οποία ο Yakoby γράφει ότι το Ιράν ετοιμάζεται να απαγχονίσει οκτώ γυναίκες και δείχνει τις φωτογραφίες τους.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις ταυτότητες των γυναικών αυτών.
