Η επίλυση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ είναι ευθύνη όλων, λέει το Κατάρ: «Σε επαφή με όλες τις πλευρές για τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ»
Το Κατάρ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, ενόψει των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ αλ-Ανσάρι, ο οποίος επανέλαβε τη στήριξη της Ντόχα στις διπλωματικές προσπάθειες για πολιτική λύση.
Σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ τόνισε πως «Δεν επιθυμούμε να μιλήσουμε για αποτυχία των διαπραγματεύσεων [μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν]» προσθέτοντας ότι η διεθνής κοινότητα στηρίζει τη συνέχιση του διαλόγου. «Ολόκληρος ο κόσμος υποστηρίζει αυτές τις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένου και εμάς. Στηρίζουμε επίσης τους αδελφούς μας στο Πακιστάν» σημείωσε.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι χώρες του Κόλπου διατηρούν καθημερινή επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς η κρίση επηρεάζει άμεσα την ευρύτερη περιοχή. «Η κρίση είναι δική μας, είναι κρίση της περιοχής μας. Για τον λόγο αυτό έχουμε άμεσες επαφές», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης δεν αποτελεί ευθύνη μίας μόνο χώρας αλλά της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της. Τόνισε ότι η παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας των Στενών μετατρέπει μια περιφερειακή κρίση σε ζήτημα παγκόσμιας σημασίας, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις ακόμη και στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως στο κόστος θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι επανέλαβε ότι το Κατάρ θεωρεί τη διαμεσολάβηση αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη πολιτικής λύσης, επισημαίνοντας ότι η Ντόχα θα συνεχίσει να στηρίζει τον ρόλο του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή. Όπως σημείωσε, οι χώρες του Κόλπου διατηρούν διαχρονικά στενές σχέσεις με το Πακιστάν, γεγονός που ενισχύει τη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο.
«Το Κατάρ έχει αποδείξει διαχρονικά ότι αποτελεί αξιόπιστο εταίρο. Θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες με τους εταίρους μας για την εξεύρεση λύσης», κατέληξε, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής παραμένει ενεργή και εξελίσσεται.
Παράλληλα, υπογράμμισε πως το Κατάρ υποστηρίζει την ενότητα του Λιβάνου και την κυριαρχία του και καταδικάζει όλες τις ισραηλινές παραβιάσεις της κυριαρχίας του Λιβάνου και τις επιθέσεις εναντίον του λαού του.
