Ομάδες προετοιμασίας από ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ, την Τετάρτη αναμένεται η άφιξη Βανς, στέλνει γκρουπ διαπραγμάτευσης και η Τεχεράνη

Πηγές επισημαίνουν στη WSJ πως και το Ιράν θα στείλει ομάδα διαπραγμάτευσης στο Ισλαμαμπάντ - Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε εχθρική ενέργεια, λένε στην Τεχεράνη

Αντιπροσωπείες προετοιμασίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έφθασαν στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με όσα δήλωσε διπλωματική πηγή από το Πακιστάν δήλωσε στο Al Jazeera, προκειμένου να οργανώσουν νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα, εν μέσω αυξανόμενης έντασης και με τη λήξη της εκεχειρίας να πλησιάζει.



Πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο, αναφέρουν πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να αφιχθεί στο Ισλαμαμπάντ την Τετάρτη, προκειμένου να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται να αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον το βράδυ της Τρίτης (ώρα Πακιστάν) και να φθάσει στην πακιστανική πρωτεύουσα αργά το πρωί ή νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης.







Στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, διατηρώντας το ίδιο επίπεδο εκπροσώπησης με εκείνο του πρώτου γύρου συνομιλιών. Παράλληλα, αρκετά στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ έχουν ήδη προσγειωθεί στο Πακιστάν ενόψει των αναμενόμενων διαβουλεύσεων.



Στο μεταξύ, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως ότι θα στείλει εκπροσώπους στις συναντήσεις στο Πακιστάν, ωστόσο έχει ενημερώσει τους περιφερειακούς μεσολαβητές ότι θα στείλει μια ομάδα την Τρίτη για να διαπραγματευτεί, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal και είναι ενήμερες για το θέμα. Μάλιστα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ δήλωσε ότι η χώρα του έχει ετοιμάσει «νέα χαρτιά» για να παίξει στο πεδίο της μάχης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η Τεχεράνη «δεν αποδέχεται διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών».







Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε εχθρική ενέργεια, λένε στην Τεχεράνη Την ίδια στιγμή, υψηλόβαθμος διοικητής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε ότι η χώρα είναι έτοιμη να δώσει «άμεση και αποφασιστική απάντηση» σε οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια από τους αντιπάλους της, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.



Η δίμηνη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να λήξει αύριο, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της, ενώ έχουν ενισχύσει τους ελέγχους στη θαλάσσια κυκλοφορία στον Περσικό Κόλπο.



Ο Αλί Αμπντολάχι, διοικητής του Κεντρικού Στρατηγείου Khatam al-Anbiya, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το πλεονέκτημα στο στρατιωτικό πεδίο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, και διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να «δημιουργήσει ψευδείς αφηγήσεις για την κατάσταση επί του πεδίου».